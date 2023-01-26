Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Летчики положительно оценили МиГ-35 в ходе первого полета на испытаниях

27.01.2017 ИТАР-ТАСС 43 0
0
Понравилась новость?
 0
MiG-35
МиГ-35

Специалисты заявили о достижении поставленных перед истребителями задач

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Все системы новейшего многоцелевого истребителя МиГ-35 показали себя отлично во время первых летных испытаний, заявил заместитель начальника летно-испытательного комплекса имени Федорова, старший летчик-испытатель Михаил Беляев.

"В рамках выполнения программы испытаний МиГ-35УБ (двухместный) летчиками-испытателями выполнен полет с целью демонстрации характеристик устойчивости, управляемости и маневренности. При выполнении полета цели и результаты достигнуты полностью: все бортовые системы работали штатно, силовая установка, комплексная система управления самолетом работали штатно", - рассказал он.

По словам Беляева, "качественная оценка полета - положительная".

Сегодня МиГ-35 приступил к летным испытаниям. Это новейший российский многоцелевой истребитель поколения "4++", он представляет собой дальнейшее развитие серийных боевых самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Самолет имеет улучшенные летно-технические характеристики, новейшее бортовое радиоэлектронное оборудование, широкий арсенал управляемого вооружения классов "воздух - воздух" и "воздух - поверхность". Истребитель может развивать скорость в 2,23 Маха, а его радиус действия превышает показатель МиГ-29 в полтора раза.

26.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-29
МиГ-29К
МиГ-29М
МиГ-35

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 27.01 00:15
  • 3
Торг с Россией по поводу С-400 (Yeni Safak, Турция)
  • 27.01 00:13
  • 6
Сигнал созданной в РФ радиостанции сможет преодолеть помехи, превышающие его в тысячу раз
  • 26.01 23:58
  • 23
Эксперт: МиГ-35 обновит линейку легких фронтовых истребителей ВКС
  • 26.01 23:10
  • 4133
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 26.01 23:07
  • 9
Кадыров: строительство центра подготовки спецназа идет ускоренными темпами
  • 26.01 22:53
  • 11
У Ил-112 растут крылья
  • 26.01 21:55
  • 13
Британский министр обороны назвал авианосец "Адмирал Кузнецов" кораблем позора
  • 26.01 20:29
  • 3
Траектория сдерживания
  • 26.01 19:53
  • 211
«Армата» пробивает полтора метра брони
  • 26.01 18:46
  • 2
Кения получит штурмовики AT-802L
  • 26.01 18:35
  • 5
"Тяжелый десант" идет в наступление: российский опыт из Грузии и Донбасса (Defence24, Польша)
  • 26.01 18:34
  • 10
Масштабы впечатляют: что и где строит армия России
  • 26.01 17:40
  • 3308
Оценка Советского периода в истории России.
  • 26.01 17:00
  • 6
«Тракторные заводы» поставили ВДВ первый батальонный комплект БМД-4М и БТР-МДМ
  • 26.01 16:48
  • 24
Японские танки в степях Украины
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  