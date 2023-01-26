На Балтийском флоте прошли тренировки по боевой готовности расчетов С-400
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С-400 "Триумф"
Источник: Станислав Красильников/ТАСС
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Подразделения ПВО Балтийского флота отразили авиационный удар условного противника в рамках плановых тренировок по боевой готовности. Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 маршем вышли в назначенные районы, где выполнили оперативное развертывание для обнаружения и уничтожения воздушных и баллистических целей, а в дальнейшем произвели по ним электронные пуски, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан первого ранга Роман Мартов.
"В целях создания помеховой обстановки действия боевых расчетов ПВО осложнялись применением средств радиоэлектронной борьбы", - добавил офицер.
По его словам, задачи по прикрытию позиций С-400 обеспечили боевые расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" соединения ПВО. При этом воздушная обстановка в районе прикрытия была осложнена имитацией налетов авиации условного противника, действующей во всем диапазоне высот и скоростей.
26.01.2017
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