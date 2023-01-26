"Ростех" поставил армии машины неуязвимого для РЭБ комплекса связи Р-430



Радиорелейный комплекс Р-430

Источник: http://opkrt.ru/ Радиорелейный комплекс Р-430Источник: http://opkrt.ru/

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" поставила Вооруженным силам РФ крупную партию машин из состава комплекса радиорелейной связи Р-430, практически неуязвимого для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, сообщила в четверг пресс-служба компании.

В состав комплекса Р-430 входят несколько типов машин связи на шасси высокой проходимости. Каждая станция оснащена аппаратурой спутниковой навигации (ГЛОНАС, GPS) и УКВ радиостанцией для служебной связи. Комплекс был принят на снабжение ВС РФ в 2016 году.

"Ростех" поставил ВС РФ крупную партию машин из состава комплекса радиорелейной связи Р-430. Техника обеспечивает защищенное построение сетей и линий связи протяженностью до 1500 километров, эффективно работает в сложной помеховой обстановке, в условиях радиоэлектронного противодействия, а также практически неуязвима для средств РЭБ противника", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что комплекс успешно прошел государственные испытания, продемонстрировав высокую степень защищенности от средств радиоэлектронной разведки и борьбы. Техника способна без участия оператора вести удаленный мониторинг и дистанционное управление телекоммуникационными линиями, обеспечивая бесперебойную качественную связь. Возможности Р-430 расширены за счет применения новых методов кодирования сигналов, одновременной работы в двух диапазонах частот, применения быстроразвертываемой антенной опоры.

Специальное программное обеспечение позволяет рассчитать по электронной карте энергетические потери на любой трассе и выбрать оптимальные точки размещения машин и станций. В случае снижения качества сигнала оборудование автоматически выбирает альтернативный маршрут передачи данных.

Аппаратура может быть установлена как на стационарных объектах, так и на колесном или гусеничном шасси, что позволяет оперативно выстраивать единую систему радиорелейной связи для всех звеньев управления войсками.

Цифровые станции комплекса рассчитаны на применение в труднодоступных местах и в экстремальных климатических условиях. Устойчивость к температурам от -50 до +50 градусов делает возможным применение Р-430 как в южных регионах, так и в условиях Арктики.