Утвержден перечень из 27 перспективных проектов в области обычного вооружения



Источник: © Михаил Метцель/ТАСС Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

Об этом вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил на заседании военно-промышленной комиссии с участием президента РФ Владимира Путина

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Совет главных конструкторов сил общего назначения утвердил перечень из 27 проектов в области создания перспективного вооружения, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Сформирован совет, который утвердил 27 прорывных проектов в области создания перспективного вооружения. Коллегия ВПК в прошлом году совместно с Минобороны и Минпромторгом и Росгвардией завершила формирование такого совета, утвержден перечень из 27 проектов, которые обеспечивают создание перспективных образцов, комплексов и систем вооружения общего назначения", - сказал он на заседании военно-промышленной комиссии с участием президента РФ Владимира Путина.