Утвержден перечень из 27 перспективных проектов в области обычного вооружения
|
|
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС
Об этом вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил на заседании военно-промышленной комиссии с участием президента РФ Владимира Путина
МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Совет главных конструкторов сил общего назначения утвердил перечень из 27 проектов в области создания перспективного вооружения, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
"Сформирован совет, который утвердил 27 прорывных проектов в области создания перспективного вооружения. Коллегия ВПК в прошлом году совместно с Минобороны и Минпромторгом и Росгвардией завершила формирование такого совета, утвержден перечень из 27 проектов, которые обеспечивают создание перспективных образцов, комплексов и систем вооружения общего назначения", - сказал он на заседании военно-промышленной комиссии с участием президента РФ Владимира Путина.
26.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
27.01.2017 Утвержден совет главных конструкторов сил общего назначения
21.12.2016 "Новый курс" вместо "новой нормальности"
16.02.2016 Путин в Челнах: непробиваемый «Тайфун», «по-хорошему агрессивный КАМАЗ» и тараканы-киборги
15.02.2016 Владимир Путин провел в Набережных Челнах заседание Военно-промышленной комиссии
01.09.2015 Безоружные деньги
12.03.2015 Дмитрий Медведев: «ОПК – это не только техника и вооружение»
29.01.2015 Повернемся к Азии – передом, а к Европе…
20.01.2015 Гендиректор Уралвагонзавода – РБК: «Ставки больше 9% – это убийство»