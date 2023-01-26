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Путин отметил хороший экспортный потенциал МиГ-35

27.01.2017 ИТАР-ТАСС 39 0
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Источник: © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент также рассчитывает, что новый среднемагистральный турбовинтовой самолет производства корпорации МиГ будет готов вовремя

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил хороший экспортный потенциал МиГ-35, летные испытания которого уже начались. "Этот самолет уже имеет и хороший экспортный потенциал, имею в виду, что более чем в 30 странах активно эксплуатируется другая машина - МиГ-29", - заявил он на видеоконференции с самолетостроительной корпорацией "МиГ", которая проводилась по случаю начала летных испытаний истребителя МиГ-35.

Глава государства поздравил конструкторов, инженеров и летчиков с началом летных испытаний истребителя. По его словам, этот самолет обладает улучшенными характеристиками и оснащен самым современным вооружением. "Это действительно интересная, уникальная машина", - отметил Путин. "Очень рассчитываю и на то, что наша армия будет значительно усилена этой машиной", - добавил он.

Глава государства отметил, что промышленность должна быть готова к тому, чтобы предложить максимально современные услуги по ремонту новой авиатехники.

В ходе видеоконференции президенту продемонстрировали запись полета нового истребителя. 

Владимир Путин также рассчитывает, что новый среднемагистральный турбовинтовой самолет производства корпорации МиГ будет готов вовремя.

26.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
МиГ-35
Компании
МиГ РСК
Персоны
Путин Владимир

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