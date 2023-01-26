Путин отметил хороший экспортный потенциал МиГ-35
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Отрасли и сферы: Авиация + Новые разработки, Авиация + Рынки и сотрудничество
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Источник: © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент также рассчитывает, что новый среднемагистральный турбовинтовой самолет производства корпорации МиГ будет готов вовремя
МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил хороший экспортный потенциал МиГ-35, летные испытания которого уже начались. "Этот самолет уже имеет и хороший экспортный потенциал, имею в виду, что более чем в 30 странах активно эксплуатируется другая машина - МиГ-29", - заявил он на видеоконференции с самолетостроительной корпорацией "МиГ", которая проводилась по случаю начала летных испытаний истребителя МиГ-35.
Глава государства поздравил конструкторов, инженеров и летчиков с началом летных испытаний истребителя. По его словам, этот самолет обладает улучшенными характеристиками и оснащен самым современным вооружением. "Это действительно интересная, уникальная машина", - отметил Путин. "Очень рассчитываю и на то, что наша армия будет значительно усилена этой машиной", - добавил он.
Глава государства отметил, что промышленность должна быть готова к тому, чтобы предложить максимально современные услуги по ремонту новой авиатехники.
В ходе видеоконференции президенту продемонстрировали запись полета нового истребителя.
Владимир Путин также рассчитывает, что новый среднемагистральный турбовинтовой самолет производства корпорации МиГ будет готов вовремя.
26.01.2017
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