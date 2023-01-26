ВМС Индонезии приняли головной фрегат «Сигма 10514»



Фрегат проекта SIGMA 10514

Источник: www.navyrecognition.com Фрегат проекта SIGMA 10514Источник: www.navyrecognition.com

ЦАМТО, 26 января. В ходе церемонии, состоявшейся 23 января на предприятии PT PAL в Сурабайе, ВМС Индонезии приняли головной фрегат УРО (331) «Раден Эдди Мартадината» класса «Сигма 10514» (SIGMA 10514 Perusak Kawal Rudal).

По информации «Джейнс дифенз уикли», после завершения всех процедур приемки корабль войдет в состав Восточного флота ВМС Индонезии.

Как сообщал ЦАМТО, 5 июня 2012 года МО Индонезии и «Дамен шельде наваль шипбилдинг» (DSNS) подписали контракт на поставку ВМС Индонезии головного 2400-тонного легкого фрегата УРО SIGMA 10514 PKR. Контракт предусматривал передачу технологий компании PT PAL на строительство секций кораблей. Предварительное соглашение о постройке фрегатов было подписано МО Индонезии и DSNS в августе 2010 года, однако программа длительное время не реализовывалась из-за отсутствия финансовых средств. 14 февраля 2013 года стороны подписали соглашение на постройку второго фрегата.

Церемония резки стали для головного корабля состоялась 15 января 2014 года, закладка киля – в апреле 2014 года, спуск на воду – в январе 2016 года. Окончательную сборку корабля выполнила компания PT PAL. Закладка киля второго фрегата, получившего наименование (332) «И Густи Нгурах Раи», состоялась в декабре 2014 года, спуск на воду прошел 29 сентября 2016 года. Второй корабль должен быть поставлен в октябре 2017 года, но процесс его передачи заказчику может быть ускорен.

Справочно:

Водоизмещение фрегата «Сигма 10514» составляет 2365 т, длина – 105,11 м, ширина – 14,2 м. Корабль оборудован комбинированной дизель-электрической силовой установкой типа CODOE, позволяющей развивать скорость 28 узлов, системой кондиционирования.

Дальность плавания – 5000 морских миль на скорости в 14 узлов и 4000 морских миль на скорости в 18 узлов, автономность – 20 суток. Экипаж – 100 человек плюс еще 20 оборудованных мест для размещения десанта.

Корабль оснащен трехкоординатной РЛС SMART-S Mk.2, системой управления огнем STIR 1.2 EO Mk.2, модифицированной системой боевого управления TACTICOS. Корабль оборудован 76-мм артиллерийской установкой «Ото Мелара».

Фрегаты предназначены для обеспечения ПВО, противолодочной и противокорабельной борьбы. Они также могут использоваться для патрулирования, обеспечения безопасности на море, проведения поисково-спасательных операций. Проект корабля обеспечивает возможность его оснащения широким спектром вооружения, однако, предположительно, по финансовым причинам, они установлены не были.

На палубе предусмотрена площадка для приема одного вертолета максимальным весом 10 т.