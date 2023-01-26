Звание Героя России присвоено летчику-испытателю первого класса НАЗ им. В.П.Чкалова Валерию Поташову



ОАО «ОКБ Сухого»

Источник: www.mai.ru ОАО «ОКБ Сухого»Источник: www.mai.ru

ЦАМТО, 26 января. Президент РФ Владимир Путин 26 января в Кремле вручил Звезду Героя России летчику-испытателю первого класса, заместителю начальника летно-испытательной станции филиала Компании «Сухой» – «НАЗ им. В.П.Чкалова» – Валерию Поташову.

На торжественной церемонии в Кремле Президент РФ Владимир Путин отметил, что «не раз рисковал своей жизнью воспитанный на славных традициях отечественных авиаторов летчик-испытатель Валерий Серпионович Поташов. Он по праву удостоен Золотой Звезды Героя Российской Федерации».

Полковник запаса, Валерий Поташов в авиации 48 лет, из них 36 – на испытательной работе на Новосибирском авиационном заводе им. В.П.Чкалова. Общий налет на всех типах самолетов составляет 4760 часов, в том числе 3500 часов испытательных полетов. Налет на самолетах типа Су-24 – 2960 часов, Су-34 – 486 часов соответственно. Валерий Поташов освоил 30 типов самолетов, на 13 из них проводил летные испытания различного уровня. Совершил более 100 полетов при испытании на прочность самолетов типа Су-24 с достижением максимальной предельной приборной скорости у земли 1400 км/час.

В ходе испытательных полетов и обучения летного состава им совершено свыше 1000 стыковок в воздухе с самолетами-танкерами, как днем, так и ночью. На самолете Су-24М Валерий Поташов проводил этап заводских летных испытаний системы дозаправки топливом в воздухе, за что в 1984 году был награжден Указом Президиума Верховного Совета СССР орденом «Красная Звезда». Проводил летные сертификационные испытания опытного самолета Ан-38-200, принимал участие в испытании самолета Су-34 по программе главного конструктора.

Валерий Поташов окончил Барнаульское высшее военное авиационное училище летчиков, затем в течение 7 лет обучал курсантов выпускных курсов летать на сверхзвуковом самолете Як-28. С 1978 по 1980 г. – командир звена 4-го Гвардейского бомбардировочного авиационного полка 132 БАД ВВС Прибалтийского военного округа г.Черняховска Калининградской области, где успешно освоил Су-24. В 1980 г. был назначен старшим летчиком-испытателем 195-го военного представительства Министерства обороны в Новосибирске. С 1998 по 2010 г. – старший летчик-испытатель ЛИС филиала ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П.Чкалова». В 2010 г. был назначен на должность заместителя начальника ЛИС по летной работе, на которой работает по сей день.

Проявив себя летчиком-испытателем высокого класса, Валерий Поташов участвовал в 2001 г. в демонстрационных и показательных полетах отечественной авиационной техники на МАКСе в г.Жуковском, а также в рамках праздничных мероприятий в честь дня Воздушного флота России, Дня города, юбилейных дат Новосибирского авиационного производственного объединения, 14-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, в одиночном и групповом пилотировании, с элементами сложного и высшего пилотажа на самолетах Су-27, Су-24, Су-34, в 2015 году участвовал в воздушном параде в г.Новосибирске на самолете Су-34 в качестве ведущего группы в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Валерий Поташов награжден 7 медалями, Почетными грамотами Министерства обороны, Главнокомандующего Военно-воздушных сил, Авиационной холдинговой компании «Сухой», Новосибирского авиационного завода им. В.П.Чкалова. В 1998 году за большой вклад в испытание отечественной авиационной техники Указом Президента Российской Федерации Валерию Поташову присвоено почетное звание «Заслуженный летчик-испытатель РФ», сообщает пресс-служба Компании «Сухой».