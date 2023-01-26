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«L3 Вескам» поставит станции оптоэлектронной разведки MX для ВС Таиланда и Австралии

27.01.2017 ЦАМТО 60 0
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Boeing P-8A
Прибытие в Канберру (Австралия) первого базового патрульного самолета Boeing P-8A Poseidon, построенного для ВВС Австралии (австралийский бортовой номер А47-001, заводской номер 62288, серийный номер 5823). В ВВС Австралии, как и в Норвегии, самолеты Р-8А должны заменить базовые патрульные самолеты Lockheed P-3C Orion (слева). 16.11.2016
Источник: МО Австралии

ЦАМТО, 26 января. «L3 Вескам» (L3 WESCAM) объявила заключении нескольких контрактов общей стоимостью более 90 млн. долл. (около 120 млн. кан. долл.) на поставку станций оптоэлектронной разведки семейства MX для воздушных и морских платформ.

Основными покупателями оборудования являются ВМС Таиланда, ВМС США, ВВС Австралии, ССО ВВС США (AFSOC) и Министерство национальной безопасности США.


Станции MX-10MS для оснащения патрульных кораблей класса «Краби» ВМС Таиланда заказаны через компанию «Вариякит» (Viriyakit Ltd). Это первая продажа станций MX в Таиланд.


Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2015 года командование ВМС Таиланда подписало с компанией «Бангкок док» начальный контракт на разработку проекта и постройку нового патрульного корабля по модифицированному проекту «Краби» («Ривер»). Головной корабль принят на вооружение в 2013 году.


Данные корабли будут применяться для патрулирования, контроля границы, оказания помощи потерпевшим в стихийных бедствиях и защиты природных ресурсов.


Для ВМС США и ВВС Австралии компания «L3 Вескам» поставит станции оптоэлектронной разведки MX-20 для оснащения многоцелевых самолетов базовой патрульной авиации P-8A (MMA).


До настоящего времени компания поставила заказчикам из 78 стран более 3600 станций семейства MX.

26.01.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Австpалия
США
Таиланд
Продукция
P-8A Poseidon

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