До конца года на вооружение войск ЗВО поступят новейшие вертолеты Ка-52, Ми-28Н и Ка-27



Палубный вертолет Ка-27

Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС Палубный вертолет Ка-27Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС

ЦАМТО, 26 января. До конца текущего года в соединения и воинские части Западного военного округа (ЗВО), дислоцированные в Ленинградской, Псковской и Калининградской областях, поступят новейшие вертолеты Ка-52, Ми-28Н и Ка-27.

Данная авиационная техника позволит существенно повысить уровень межвидового взаимодействия войск и сил ЗВО в решении огневых, транспортно-десантных, разведывательных и специальных задач.

Вертолеты оснащены новейшими радиоэлектронными комплексами и системами, позволяющими решать поставленные задачи в любое время суток в условиях сложной помеховой обстановки.

Кроме того, в войска ЗВО поступят вертолеты Ми-8МТПР-1, предназначенные для ведения разведки и подавления радиоэлектронных систем управления войсками и оружием противника.

Летный и инженерно-технический состав армейской авиации ЗВО, которому предстоит обслуживать новую технику, уже прошел плановое переобучение на данные типы боевых машин в центрах подготовки, сообщает пресс-служба Западного военного округа.