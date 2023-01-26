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До конца года на вооружение войск ЗВО поступят новейшие вертолеты Ка-52, Ми-28Н и Ка-27

27.01.2017 ЦАМТО 43 0
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Ка-27
Палубный вертолет Ка-27
Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС

ЦАМТО, 26 января. До конца текущего года в соединения и воинские части Западного военного округа (ЗВО), дислоцированные в Ленинградской, Псковской и Калининградской областях, поступят новейшие вертолеты Ка-52, Ми-28Н и Ка-27.

Данная авиационная техника позволит существенно повысить уровень межвидового взаимодействия войск и сил ЗВО в решении огневых, транспортно-десантных, разведывательных и специальных задач.


Вертолеты оснащены новейшими радиоэлектронными комплексами и системами, позволяющими решать поставленные задачи в любое время суток в условиях сложной помеховой обстановки.


Кроме того, в войска ЗВО поступят вертолеты Ми-8МТПР-1, предназначенные для ведения разведки и подавления радиоэлектронных систем управления войсками и оружием противника.


Летный и инженерно-технический состав армейской авиации ЗВО, которому предстоит обслуживать новую технику, уже прошел плановое переобучение на данные типы боевых машин в центрах подготовки, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

26.01.2017
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Ка-27
Ка-52
Ми-28Н
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Ми-8МТ
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