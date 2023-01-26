Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

До 2020 года в РВСН поступят более 200 новейших колесных дорожных машин для инженерного оборудования полевых позиций

27.01.2017 ЦАМТО 40 0
0
Понравилась новость?
 0
Колёсная дорожная машина (КДМ)
Колёсная дорожная машина (КДМ), разработанная специально для инженерных подразделений Ракетных войск стратегического назначения (РВСН)
Источник: МО РФ

ЦАМТО, 26 января. В 2017 году в инженерные подразделения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) существенно увеличатся темпы поставок специальной техники.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, это связано с завершением государственных испытаний колесной дорожной машины (КДМ) и принятием ее на вооружение. В текущем году в РВСН поступят около 30 таких машин, а к 2020 году – более 200.


Новейшая КДМ, разработанная специально для инженерных подразделений РВСН, заменит пять образцов инженерной техники, предназначенных для подготовки и содержания маршрутов боевого патрулирования и полевых позиций подвижных грунтовых ракетных комплексов.


Возможности КДМ позволяют заменить устаревающие гусеничные и колесные путепрокладчики БАТ-М, БАТ-2, ПКТ, а также бульдозер БКТ-РК2 и универсальную дорожную машину УДМ.


По своим основным тактико-техническим характеристикам современная КДМ не только во многом превосходит перечисленную инженерную технику, но и обладает рядом совершенно новых функций. В частности, благодаря наличию на машине сменного оборудования военнослужащие смогут проводить погрузочно-разгрузочные работы.


Кроме того, КДМ имеет потенциальную возможность дооснащения рабочим оборудованием, которое позволит ей в случае необходимости выполнять корчевку пней, разбор завалов и даже перекусывание железобетонных и металлических изделий.


По словам главного инженера инженерной службы РВСН подполковника Генриха Гайдукевича, до 2020 года в РВСН планируется поставить более 300 единиц инженерной техники: инженерные машины разграждения, тяжелые механизированные мосты, экскаваторы, автомобильные краны и другие.


«Более 50% поставляемой инженерной техники составит колесная дорожная машина, разработанная специально для РВСН в этом году», – сообщил Г.Гайдукевич.

26.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 27.01 00:15
  • 3
Торг с Россией по поводу С-400 (Yeni Safak, Турция)
  • 27.01 00:13
  • 6
Сигнал созданной в РФ радиостанции сможет преодолеть помехи, превышающие его в тысячу раз
  • 26.01 23:58
  • 23
Эксперт: МиГ-35 обновит линейку легких фронтовых истребителей ВКС
  • 26.01 23:10
  • 4133
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 26.01 23:07
  • 9
Кадыров: строительство центра подготовки спецназа идет ускоренными темпами
  • 26.01 22:53
  • 11
У Ил-112 растут крылья
  • 26.01 21:55
  • 13
Британский министр обороны назвал авианосец "Адмирал Кузнецов" кораблем позора
  • 26.01 20:29
  • 3
Траектория сдерживания
  • 26.01 19:53
  • 211
«Армата» пробивает полтора метра брони
  • 26.01 18:46
  • 2
Кения получит штурмовики AT-802L
  • 26.01 18:35
  • 5
"Тяжелый десант" идет в наступление: российский опыт из Грузии и Донбасса (Defence24, Польша)
  • 26.01 18:34
  • 10
Масштабы впечатляют: что и где строит армия России
  • 26.01 17:40
  • 3308
Оценка Советского периода в истории России.
  • 26.01 17:00
  • 6
«Тракторные заводы» поставили ВДВ первый батальонный комплект БМД-4М и БТР-МДМ
  • 26.01 16:48
  • 24
Японские танки в степях Украины
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  