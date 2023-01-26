До 2020 года в РВСН поступят более 200 новейших колесных дорожных машин для инженерного оборудования полевых позиций



Колёсная дорожная машина (КДМ), разработанная специально для инженерных подразделений Ракетных войск стратегического назначения (РВСН)

Источник: МО РФ Колёсная дорожная машина (КДМ), разработанная специально для инженерных подразделений Ракетных войск стратегического назначения (РВСН)Источник: МО РФ

ЦАМТО, 26 января. В 2017 году в инженерные подразделения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) существенно увеличатся темпы поставок специальной техники.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, это связано с завершением государственных испытаний колесной дорожной машины (КДМ) и принятием ее на вооружение. В текущем году в РВСН поступят около 30 таких машин, а к 2020 году – более 200.

Новейшая КДМ, разработанная специально для инженерных подразделений РВСН, заменит пять образцов инженерной техники, предназначенных для подготовки и содержания маршрутов боевого патрулирования и полевых позиций подвижных грунтовых ракетных комплексов.

Возможности КДМ позволяют заменить устаревающие гусеничные и колесные путепрокладчики БАТ-М, БАТ-2, ПКТ, а также бульдозер БКТ-РК2 и универсальную дорожную машину УДМ.

По своим основным тактико-техническим характеристикам современная КДМ не только во многом превосходит перечисленную инженерную технику, но и обладает рядом совершенно новых функций. В частности, благодаря наличию на машине сменного оборудования военнослужащие смогут проводить погрузочно-разгрузочные работы.

Кроме того, КДМ имеет потенциальную возможность дооснащения рабочим оборудованием, которое позволит ей в случае необходимости выполнять корчевку пней, разбор завалов и даже перекусывание железобетонных и металлических изделий.

По словам главного инженера инженерной службы РВСН подполковника Генриха Гайдукевича, до 2020 года в РВСН планируется поставить более 300 единиц инженерной техники: инженерные машины разграждения, тяжелые механизированные мосты, экскаваторы, автомобильные краны и другие.

«Более 50% поставляемой инженерной техники составит колесная дорожная машина, разработанная специально для РВСН в этом году», – сообщил Г.Гайдукевич.