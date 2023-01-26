Заседание Военно-промышленной комиссии перенесли в Москву из-за насыщенного графика В.Путина
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Владимир Путин
Источник: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
ЦАМТО, 26 января. Заседание Военно-промышленной комиссии под председательством президента РФ Владимира Путина перенесено из подмосковных Луховиц в Москву в связи с ограничениями по погоде во второй половине дня.
Об этом, как передает «РИА Новости», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Есть ограничения по погоде во второй половине дня», – сказал Д.Песков. Он отметил, что в первой половине дня президент туда поехать не может из-за насыщенного графика, связанного, в том числе, с награждениями госнаградами, куда приглашено много людей.
Президенту в Луховицах также должны были продемонстрировать истребитель МиГ-35.
«Сейчас работаем над организацией телемоста», – пояснил пресс-секретарь главы государства.
26.01.2017
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