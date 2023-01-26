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Новые книги о танках Уралвагонзавода – для детей и подростков

27.01.2017 ЦАМТО 40 0
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T-34
Советский танк Т-34

ЦАМТО, 26 января. Уралвагонзавод выпустил книги для дошколят и подростков. «Приключения маленького танка» и «Танки Уралвагонзавода» вышли в след за книгой «Легенды Уралвагонзавода», которая в сентябре 2016-го появилась во всех библиотеках школ Дзержинского района Нижнего Тагила.

Инициатором и руководителем проекта стал исполнительный директор Уралвагонзавода Владимир Рощупкин.


Автором «Приключений маленького танка», как и первого издания «Легенды Уралвагонзавода», стала известная детская писательница Светлана Лаврова, которая смогла в доступной и увлекательной форме рассказать дошколятам о грозных боевых машинах. Открывая книгу, дети и родители попадают в Бронетанковый музей Уралвагонзавода вместе с мальчиком Данилом и его маленьким игрушечным танком. Танчик случайно остается на ночь в ангаре и знакомится с легендарными «дедушками» Т-34-76 и Т-34-85, а также с более современными машинами Т-54, Т-72, БРЭМ и Т-90. Танки рассказывают о себе, своей истории и приключениях. Огромный Т-90 поведал малышу о своих путешествиях по Индии, как он побывал в жаркой пустыне Тар и непроходимых джунглях. Замечательные теплые иллюстрации Ольги Лаврухиной разворачивают сюжет для ребенка в целую историю с множеством интересных и забавных деталей, которые притягивают внимание, вовлекают в чтение и обсуждение сказки. Кроме того, в книге есть интерактивные страницы с ребусами, раскрасками и лабиринтами, где маленькие читатели смогут почувствовать себя частью этих приключений.


Для детей среднего школьного возраста создана книга «Танки Уралвагонзавода». Ее автором выступил инженер-конструктор Уральского КБ транспортного машиностроения Дмитрий Колмаков. Книга знакомит подростков с удивительным миром танков, созданных в Нижнем Тагиле. Речь идет о машинах, которые в разное время сошли с конвейера машиностроительного гиганта и оказали влияние на мировое танкостроение - от Т-34-85 до бронетехники последнего поколения на платформе «Армата». Описание каждой боевой машины сопровождается уникальными материалами и иллюстрациями из архива Выставочного комплекса и пресс-службы Уралвагонзавода, интересными фактами, техническими характеристиками каждого изделия. На страницах книги рассказано о внутреннем устройстве боевых машин, численности экипажа, броневой и дополнительной защите, вооружении и боекомплекте.


На Уралвагонзаводе считают, что данный проект не только познакомит детей разного возраста с историей уникального российского машиностроительного предприятия и его разработками, но и позволит привить чувство патриотизма и гордости за страну, зародить интерес к инженерной деятельности.


Стоит отметить, что самая первая книга для детей и о детях Уралвагонзавода – «Кем быть?» – вышла в свет в 1948 году. Ее автор известный советский писатель Евгений Пермяк рассказал о подростках, работавших на предприятии в годы Великой Отечественной войны.


Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО «НПК «Уралвагонзавод».

26.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
Армата
Т-72
Т-90 "Владимир"
Компании
КБТМ Омск
УКБТМ
Уралвагонзавод

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