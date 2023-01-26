В Концерне ВКО «Алмаз-Антей» завершены изменения организационной структуры и оптимизация штатной численности



Источник: © Михаил Метцель/ТАСС Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

ЦАМТО, 26 января. Совет директоров АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» утвердил новую организационную структуру компании, сообщила пресс-служба предприятия.

«Изменение организационной структуры и оптимизация штатной численности, проведенные в Концерне, позволят повысить эффективность системы управления головной компании в целом, а также обеспечить решение задач, определенных поручениями и директивами Президента и Правительства Российской Федерации», – отметил генеральный директор АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Ян. Новиков.

Он подчеркнул, что реорганизация Концерна как головной компании должна была решить две основные задачи. «В новой организационной структуре Концерна учтены изменения, возникшие в связи с нашим преобразованием в Концерн воздушно-космической обороны, – отметил генеральный директор. – Увеличилось количество входящих в Концерн предприятий, существенно вырос объем государственного оборонного заказа, расширились компетенции и продуктовая линейка».

Глава Концерна сообщил, что по итогам реорганизации были структурированы зоны ответственности руководителей и подразделений для оптимального решения стоящих перед компанией задач.

«Кроме того, реорганизация является одним из элементов общей программы сокращения расходов и повышения эффективности деятельности компании», – пояснил Ян Новиков.

Он уточнил, что Концерном осуществляется масштабная инвестиционная программа: построены два новых завода в Нижнем Новгороде и Кирове, завершается создание Северо-западного регионального центра в Санкт-Петербурге. Объем инвестиций по этим трем проектам составил около 110 млрд. руб., в том числе 94 млрд. руб. – собственные средства Концерна. Выплаты по привлеченным для финансирования инвестиционных проектов кредитам и расходы на освоение производства на новых вводящихся объектах привели к необходимости изыскивать дополнительные средства – в первую очередь за счет кардинального снижения непроизводительных расходов.

Высвобождение около 30% от штатной численности управляющей компании Концерна в рамках оптимизации структуры – один из шагов в этом направлении. При его реализации было проведено сокращение ряда структурных подразделений Концерна.

В компании создана сложная структура центров ответственности, в том числе специальное КБ перспективных проектов. Это структурное подразделение Концерна сконцентрирует все заделы в области исследований и разработок и будет выполнять роль центра ответственности за сквозную систему стратегического планирования разработок компании.

Кроме того, ряд управлений Концерна объединены и преобразованы в профильные департаменты, сокращены несколько служб и управлений.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».