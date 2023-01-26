Авиацию ЗВО до конца года усилят вертолетами Ка-52, Ми-28Н и Ка-27
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Вертолет Ми-28НМ
Источник: © Дмитрий Серебряков/ТАСС
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Ударные вертолеты Ка-52, Ми-28Н и Ка-27 поступят на вооружение армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) до конца года, сообщил в четверг начальник пресс-службы округа Игорь Мугинов.
"До конца текущего года в соединения и воинские части армейской авиации Западного военного округа (ЗВО), дислоцированные в Ленинградской, Псковской и Калининградской областях, поступят ударные вертолеты Ка-52, Ми-28Н и Ка-27 ", - сказал Мугинов.
Он добавил, что также в округ поступят вертолеты Ми-8МТПР-1, предназначенные для разведки и подавления радиоэлектронных систем управления войсками и оружием противника.
Мугинов отметил, что ударные вертолеты позволяют существенно повысить уровень межвидового взаимодействия войск в решении учебных огневых, транспортно-десантных, разведывательных и специальных задач. Они оснащены новейшими радиоэлектронными комплексами и системами, позволяющими решать поставленные задачи в любое время суток, в том числе в сложных условиях.
Летный и инженерно-технический состав, которому предстоит обслуживать новую технику, уже прошел переобучение, добавил Мугинов.
26.01.2017
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