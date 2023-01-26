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Роскосмос решил проверить двигатели "Протонов" из-за драгоценного припоя

27.01.2017 ИТАР-ТАСС 67 0
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Ракета-носитель "Протон-М"
Источник: © Олег Урусов/ТАСС

В случае выявления несоответствия нормативам двигатели будут заменены

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" решила проверить двигатели всех ракет-носителей "Протон-М" из-за припоя с содержанием драгоценных металлов, который не соответствует документации.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы корпорации, поступившем в распоряжение ТАСС.

По данным пресс-службы, в декабре 2016 года были проведены очередные испытания двигателя второй ступени "Протона-М", в результате к функционированию двигателя замечаний не было.

"Однако детальный анализ выявил применение в производстве припоя, несоответствующего конструкторской документации. Вместо штатного был применен другой, более дорогостоящий припой с содержанием драгметалла", - отмечается в сообщении.

Поскольку выявлено несоответствие изделия конструкторской документации, принято решение о проверке двигателей. Сейчас специалисты "Роскосмоса", ВМЗ и НПО "Энергомаш" пытаются выяснить, в скольких двигателях использован данный припой.

"По итогам проверки и в случае выявления несоответствия будет принято решение о замене двигателей. Говорить о количестве двигателей, которые могут попасть под отзыв, преждевременно", - добавили в пресс-службе.

25.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Продукция
Протон-(К)М
Компании
ВМЗ
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко

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