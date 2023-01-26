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Китаю понравились слова Лаврова об отношениях между странами

27.01.2017 РИА Новости 74 0
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Сергей Лавров
Сергей Лавров
Источник: © Александр Щербак/ТАСС

ПЕКИН, 26 янв - РИА Новости, Иван Булатов. Китай позитивно оценил слова министра иностранных дел Сергея Лаврова по двусторонним отношениям и готов углублять партнерство сторон, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что перспективы развития отношений Россией с любой страной не должны влиять на партнерство Москвы и Пекина. Он также отметил, что Москва выступает за выстраивание открытых и честных отношений между США, Китаем и Россией. Лавров добавил, что курс на упрочнение российско-китайских отношений и стратегического партнерства, которые Москва рассматривает как образцовые для ответственных крупных держав в XXI веке, остается неизменным.

"Мы обратили внимание на позитивный комментарий министра иностранных дел РФ Лаврова. Россия дала высокую оценку и позитивные комментарии относительно российско-китайских отношений", - сказала Хуа Чуньин.

По ее словам, "Китай готов работать с Россией для дальнейшего стимулирования отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и продолжить привносить позитивную энергию для регионального мира, безопасности и развития".

26.01.2017
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Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей

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