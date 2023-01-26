Китаю понравились слова Лаврова об отношениях между странами



Сергей Лавров

Источник: © Александр Щербак/ТАСС Сергей ЛавровИсточник: © Александр Щербак/ТАСС

ПЕКИН, 26 янв - РИА Новости, Иван Булатов. Китай позитивно оценил слова министра иностранных дел Сергея Лаврова по двусторонним отношениям и готов углублять партнерство сторон, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что перспективы развития отношений Россией с любой страной не должны влиять на партнерство Москвы и Пекина. Он также отметил, что Москва выступает за выстраивание открытых и честных отношений между США, Китаем и Россией. Лавров добавил, что курс на упрочнение российско-китайских отношений и стратегического партнерства, которые Москва рассматривает как образцовые для ответственных крупных держав в XXI веке, остается неизменным.

"Мы обратили внимание на позитивный комментарий министра иностранных дел РФ Лаврова. Россия дала высокую оценку и позитивные комментарии относительно российско-китайских отношений", - сказала Хуа Чуньин.

По ее словам, "Китай готов работать с Россией для дальнейшего стимулирования отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и продолжить привносить позитивную энергию для регионального мира, безопасности и развития".