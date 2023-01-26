Песков: дата телефонного разговора Путина с Трампом пока не согласована



Владимир Путин. Источник: futurin.ru Владимир Путин. Источник: futurin.ru

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Дата телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом пока не согласована, контакты по линии администрации еще предстоит наладить, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Пока договоренность о телефонном разговоре не была достигнута, не согласована дата телефонного разговора, каких-то контактов по линии администрации не осуществляется, до сих пор не было, такие контакты еще предстоит наладить. Ведется рутинная дипломатическая работа, функционирует наше посольство в Вашингтоне, которое со своими визави в госдепартаменте находится в постоянном контакте", - заявил Песков.