Путин назвал партнерство с Индией неизменным внешнеполитическим приоритетом



Иллюстрация на тему российско-индийских отношений Иллюстрация на тему российско-индийских отношений

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил своего индийского коллегу Пранаба Мукерджи и премьер-министра Индии Нарендру Моди с Днем Республики, отметив, что стратегическое партнерство с Индией - неизменный внешнеполитический приоритет РФ. Текст телеграммы президента опубликован на сайте Кремля.

День Республики отмечается с 26 января 1950 года, когда вступила в силу конституция страны. Первые годы праздничные мероприятия проводились на различных площадках в Нью-Дели, а с 1955 года праздник обрел свою окончательную форму - парада по главному проспекту города Раджпатх.

Как говорится в телеграмме, за десятилетия независимого развития Индия добилась впечатляющих успехов в экономической, социальной, научно-технической и других областях. По словам Путина, Индия играет важную конструктивную роль в решении актуальных вопросов региональной и международной повестки дня.

"Особо привилегированное стратегическое партнерство с Индией - неизменный внешнеполитический приоритет России. Хотел бы подтвердить готовность к дальнейшему укреплению взаимовыгодного двустороннего сотрудничества на различных направлениях. Большое значение в этом контексте придаем реализации мероприятий, посвященных 70-й годовщине установления дипломатических отношений между нашими государствами", - отмечается в телеграмме президента.

Путин пожелал Мукерджи и Моди доброго здоровья и успехов, а "дружественному народу Индии - благополучия и процветания".