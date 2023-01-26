Путин назвал партнерство с Индией неизменным внешнеполитическим приоритетом
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Отрасли и сферы: Общеотраслевая информация + Рынки и сотрудничество
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Иллюстрация на тему российско-индийских отношений
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил своего индийского коллегу Пранаба Мукерджи и премьер-министра Индии Нарендру Моди с Днем Республики, отметив, что стратегическое партнерство с Индией - неизменный внешнеполитический приоритет РФ. Текст телеграммы президента опубликован на сайте Кремля.
День Республики отмечается с 26 января 1950 года, когда вступила в силу конституция страны. Первые годы праздничные мероприятия проводились на различных площадках в Нью-Дели, а с 1955 года праздник обрел свою окончательную форму - парада по главному проспекту города Раджпатх.
Как говорится в телеграмме, за десятилетия независимого развития Индия добилась впечатляющих успехов в экономической, социальной, научно-технической и других областях. По словам Путина, Индия играет важную конструктивную роль в решении актуальных вопросов региональной и международной повестки дня.
"Особо привилегированное стратегическое партнерство с Индией - неизменный внешнеполитический приоритет России. Хотел бы подтвердить готовность к дальнейшему укреплению взаимовыгодного двустороннего сотрудничества на различных направлениях. Большое значение в этом контексте придаем реализации мероприятий, посвященных 70-й годовщине установления дипломатических отношений между нашими государствами", - отмечается в телеграмме президента.
Путин пожелал Мукерджи и Моди доброго здоровья и успехов, а "дружественному народу Индии - благополучия и процветания".
26.01.2017
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