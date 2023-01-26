Танкисты ВВО в ходе проверки боеготовности уничтожили технику "противника"
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Танк Т-72Б3 во время эстафеты танковых экипажей на окружном этапе всеармейских конкурсов "Танковый биатлон-2016" и "Суворовский натиск-2016" на Анастасьевском общевойсковом полигоне ВВО, Хабаровский край, 3 марта
Источник: Юрий Смитюк/ТАСС
ХАБАРОВСК, 26 янв -РИА Новости. Танкисты и пехотинцы мотострелкового соединения Восточного военного округа под Хабаровском в рамках проверки боеготовности уничтожили технику и огневые точки условного противника, сообщил журналистам в четверг начальник пресс-службы ВВО Александр Гордеев.
"В рамках проверки боеготовности подразделения мотострелкового соединения ВВО в Хабаровском крае совершили марш комбинированным способом в район общевойскового полигона, где провели боевые стрельбы. Экипажи танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2 в ходе совершения 50-километрового марша отразили атаки "диверсантов", обнаруженных с воздуха беспилотными летательными аппаратами", - сказал Гордеев.
По его словам, на полигоне военнослужащие мотострелковых и танковых подразделений оборудовали полевой лагерь и отработали вопросы маскировки бронетехники. В дальнейшем экипажи танков и БМП вывели технику из укрытия и сходу атаковали условного противника.
Танкисты и мотострелки поразили более 50 радиоуправляемых мишеней, обозначающих боевую технику и долговременные огневые точки условного противника. Они использовали осколочно-фугасные и бронебойные снаряды.
"Комплексные тактические учения с боевой стрельбой проведены в рамках проверки боевой готовности мотострелкового соединения ВВО. В мероприятии было задействовано более 500 военнослужащих и около 100 единиц боевой и специальной техники", - сказал Гордеев.
26.01.2017
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