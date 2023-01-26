На Камчатке МиГ-31 провели "воздушный бой" на сверхзвуковых скоростях
|
Отрасли и сферы: Авиация + Состояние и перспективы ОПК
|
Самолет МиГ-31
Источник: http://www.rt-chemcomposite.ru/
ВЛАДИВОСТОК, 26 янв - РИА Новости. Группа истребителей МиГ-31 авиабазы морской авиации Тихоокеанского флота провела воздушный бой с условным противником на сверхзвуковых скоростях и выполнила перехват заданной цели над Камчаткой, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Владимир Матвеев.
"Летчики-истребители в нормативное время отработали взлет по команде "Воздух", произвели поиск условного нарушителя воздушной границы, а затем провели выход в атаку с выполнением противоракетного маневра от ракет "противника". Кроме того, экипажи МиГ-31 отработали элементы пилотирования в паре и полет в сомкнутом боевом порядке", - рассказал Матвеев.
По словам командира истребительной эскадрильи подполковника Сергея Кодерле, летчики уложились в нормативы и уничтожили условную воздушную цель, несмотря на сложные метеоусловия.
МиГ-31 - сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик, первый отечественный боевой самолет 4-го поколения. Четыре МиГ-31 способны контролировать воздушное пространство протяженностью по фронту 800-900 километров.
26.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
03.01.2017 Истребители-перехватчики МиГ-31 "прикрыли" самолеты Ил-38 на Камчатке
26.12.2016 Истребители МиГ-31 отработали посадку на "поврежденную" взлетную полосу на Камчатке
12.12.2016 На Камчатке ракетные расчеты ТОФ отразили авиаудар условного противника
12.12.2016 Системы С-400 на Камчатке отразили авиационный удар условного противника
01.12.2016 Авиаполк в Приморье получил звено модернизированных МиГ-31БМ
30.09.2016 Летчики ВВО провели воздушные бои на больших высотах в ходе учений
30.09.2016 Экипажи МиГ-31 на учениях провели воздушные бои в стратосфере над Камчаткой
27.09.2016 5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)