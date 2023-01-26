На Камчатке МиГ-31 провели "воздушный бой" на сверхзвуковых скоростях



Самолет МиГ-31

Источник: http://www.rt-chemcomposite.ru/ Самолет МиГ-31Источник: http://www.rt-chemcomposite.ru/

ВЛАДИВОСТОК, 26 янв - РИА Новости. Группа истребителей МиГ-31 авиабазы морской авиации Тихоокеанского флота провела воздушный бой с условным противником на сверхзвуковых скоростях и выполнила перехват заданной цели над Камчаткой, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Владимир Матвеев.

"Летчики-истребители в нормативное время отработали взлет по команде "Воздух", произвели поиск условного нарушителя воздушной границы, а затем провели выход в атаку с выполнением противоракетного маневра от ракет "противника". Кроме того, экипажи МиГ-31 отработали элементы пилотирования в паре и полет в сомкнутом боевом порядке", - рассказал Матвеев.

По словам командира истребительной эскадрильи подполковника Сергея Кодерле, летчики уложились в нормативы и уничтожили условную воздушную цель, несмотря на сложные метеоусловия.

МиГ-31 - сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик, первый отечественный боевой самолет 4-го поколения. Четыре МиГ-31 способны контролировать воздушное пространство протяженностью по фронту 800-900 километров.