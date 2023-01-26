СМИ: Россия восстановила радиолокационное поле противоракетной обороны
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Отрасли и сферы: ПРО и ПВО + Состояние и перспективы ОПК
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Радиотехнические войска (РТВ) ВКС России
Источник: © ИТАР-ТАСС/ Иван Журавлев
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Войска воздушно-космической обороны в конце прошлого года успешно завершили развертывание первой очереди единого радиолокационного поля системы раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН), пишет газета "Известия" со ссылкой на представителя ВКС. Радары способны контролировать пуски ракет по периметру границ страны в радиусе шести тысяч километров.
Система состоит из трех элементов, отмечает издание. Космические спутники засекают пуск баллистической ракеты, после чего наземные станции СПРН "Днепр", "Дарьял" и "Воронеж" просчитывают направление и траекторию полета. Эти данные поступают на радар "Дон-2Н" в подмосковном Софрино, который наводит противоракеты, прикрывающие Москву и часть центральной России.
"Известия" пишут, что пока заложенные в системе возможности реализованы не полностью. Это произойдет, когда в постоянную эксплуатацию введут объекты предупреждения о ракетном нападении в Заполярье.
26.01.2017
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