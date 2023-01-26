СМИ: Россия восстановила радиолокационное поле противоракетной обороны



Радиотехнические войска (РТВ) ВКС России

Источник: © ИТАР-ТАСС/ Иван Журавлев Радиотехнические войска (РТВ) ВКС РоссииИсточник: © ИТАР-ТАСС/ Иван Журавлев

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Войска воздушно-космической обороны в конце прошлого года успешно завершили развертывание первой очереди единого радиолокационного поля системы раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН), пишет газета "Известия" со ссылкой на представителя ВКС. Радары способны контролировать пуски ракет по периметру границ страны в радиусе шести тысяч километров.

Система состоит из трех элементов, отмечает издание. Космические спутники засекают пуск баллистической ракеты, после чего наземные станции СПРН "Днепр", "Дарьял" и "Воронеж" просчитывают направление и траекторию полета. Эти данные поступают на радар "Дон-2Н" в подмосковном Софрино, который наводит противоракеты, прикрывающие Москву и часть центральной России.

"Известия" пишут, что пока заложенные в системе возможности реализованы не полностью. Это произойдет, когда в постоянную эксплуатацию введут объекты предупреждения о ракетном нападении в Заполярье.