Минобороны высмеяло Фэллона за "эскорт-услуги" для "Адмирала Кузнецова"
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Тяжёлый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" в Североморске
Источник: Сергей Ещенко / РИА Новости
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Корабли ВМФ России не нуждаются в "бессмысленных эскорт-услугах", заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Так он прокомментировал слова британского министра обороны Майкла Фэллона о сопровождении авианосной группы у берегов Соединенного Королевства.
Ранее Фэллон назвал крейсер "Адмирал Кузнецов" "кораблем позора". По словам британского министра, ВМС наблюдают за судном, чтобы "обеспечить безопасность" своей страны.
"Цель подобных заявлений и шоу, разыгранного с эскорт-сопровождением наших кораблей, - отвлечь внимание британских налогоплательщиков от реального состояния королевского военно-морского флота Великобритании", - заявил Конашенков.
Представитель Минобороны добавил, что российские корабли не нуждаются в бессмысленных эскорт-услугах и знают фарватер и курс. Конашенков также призвал Фэллона уделять больше внимания британскому флоту.
В состав корабельной ударной группы Северного флота входят "Адмирал Кузнецов" и более 40 самолетов и вертолетов. Корабли возвращаются в Североморск после выполнения задач по борьбе с террористами в Сирии.
26.01.2017
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