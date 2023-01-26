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Специалисты обнаружили причину течи в спускаемом аппарате корабля "Союз"

27.01.2017 ИТАР-ТАСС 39 0
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Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Аппарат должен был стартовать с очередной экспедицией на МКС в марте, однако был заменен на другой корабль

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Специалисты обнаружили причину течи в спускаемом аппарате пилотируемого корабля "Союз МС", который должен был стартовать в марте с очередной экспедицией на МКС, но был заменен на другой корабль. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Причина в протечке клапана системы обеспечения теплового режима спускаемого аппарата", - сказал собеседник агентства.

Система обеспечения теплового режима предназначена для поддержания оптимальной температуры конструктивных элементов, обеспечивающих систем и бортовой аппаратуры космического аппарата.

Ранее источник в отрасли сообщил ТАСС, что корабль "Союз" номер 734 заменят на 735-й из-за возможной течи в спускаемом аппарате. В Роскосмосе заявили, что замена корабля не связана с техническими причинами.

На прошлой неделе в Роскосмосе сообщили, что космический корабль "Союз МС-04", который отправится к Международной космической станции 27 марта, заменят на аналогичный, но с другим заводским номером. На этом корабле к МКС должны отправиться российский космонавт Федор Юрчихин и астронавт NASA Джек Фишер. В госкорпорации тогда также подчеркивали, что это не связано с техническими причинами.

Источник ТАСС в ракетно-космической отрасли при этом заявил, что замена связана с тем, что корабль №734 был построен за бюджетные средства, а №735 - по контракту с NASA.

26.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
Союз РН

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