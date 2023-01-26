Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Российские и китайские ученые будут совместно создавать новые технологии в области авиастроения

27.01.2017 Интерфакс-АВН 35 0
0
Понравилась новость?
 0
avic-logo
Логотип компании AVIC International Xiamen Company Limited (Авиастроительной корпорации Китая)

Москва. 26 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Делегация Научно-исследовательского центра (НИЦ) "Институт имени Н.Е.Жуковского" обсудила в Пекине перспективные проекты с Китайской авиационной академией (САЕ), сообщает пресс-служба НИЦ.

"В Пекине состоялся семинар НИЦ - CAE по обсуждению перспективных совместных проектов для создания новых технологий в авиастроении. Мероприятие прошло в рамках подписанного в ноябре 2016 года договора о стратегическом сотрудничестве между НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского" и Китайской авиационной академией, - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс-АВН" в четверг.

По информации пресс-службы, участники обсудили возможные направления совместный исследований, в том числе в области авиационной акустики, создания композитных конструктивных элементов, авионики и авиационных двигателей. По итогам встречи определен список проектов для подготовки детального технического задания с целью их реализации.

"В состав российской делегации вошли представители НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского", ЦАГИ, ЦИАМ и ГосНИИАС. С китайской стороны в семинаре приняли участи специалисты Китайской Авиационной академии, авиастроительных корпораций AVIC и COMAC, а также Китайской двигателестроительной корпорации (AECC)", - информирует пресс-служба.

26.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Компании
AVIC
CAE
ГосНИИАС
ЦАГИ
ЦИАМ им. Баранова

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 27.01 00:15
  • 3
Торг с Россией по поводу С-400 (Yeni Safak, Турция)
  • 27.01 00:13
  • 6
Сигнал созданной в РФ радиостанции сможет преодолеть помехи, превышающие его в тысячу раз
  • 26.01 23:58
  • 23
Эксперт: МиГ-35 обновит линейку легких фронтовых истребителей ВКС
  • 26.01 23:10
  • 4133
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 26.01 23:07
  • 9
Кадыров: строительство центра подготовки спецназа идет ускоренными темпами
  • 26.01 22:53
  • 11
У Ил-112 растут крылья
  • 26.01 21:55
  • 13
Британский министр обороны назвал авианосец "Адмирал Кузнецов" кораблем позора
  • 26.01 20:29
  • 3
Траектория сдерживания
  • 26.01 19:53
  • 211
«Армата» пробивает полтора метра брони
  • 26.01 18:46
  • 2
Кения получит штурмовики AT-802L
  • 26.01 18:35
  • 5
"Тяжелый десант" идет в наступление: российский опыт из Грузии и Донбасса (Defence24, Польша)
  • 26.01 18:34
  • 10
Масштабы впечатляют: что и где строит армия России
  • 26.01 17:40
  • 3308
Оценка Советского периода в истории России.
  • 26.01 17:00
  • 6
«Тракторные заводы» поставили ВДВ первый батальонный комплект БМД-4М и БТР-МДМ
  • 26.01 16:48
  • 24
Японские танки в степях Украины
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  