Российские и китайские ученые будут совместно создавать новые технологии в области авиастроения



Логотип компании AVIC International Xiamen Company Limited (Авиастроительной корпорации Китая) Логотип компании AVIC International Xiamen Company Limited (Авиастроительной корпорации Китая)

Москва. 26 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Делегация Научно-исследовательского центра (НИЦ) "Институт имени Н.Е.Жуковского" обсудила в Пекине перспективные проекты с Китайской авиационной академией (САЕ), сообщает пресс-служба НИЦ.

"В Пекине состоялся семинар НИЦ - CAE по обсуждению перспективных совместных проектов для создания новых технологий в авиастроении. Мероприятие прошло в рамках подписанного в ноябре 2016 года договора о стратегическом сотрудничестве между НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского" и Китайской авиационной академией, - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс-АВН" в четверг.

По информации пресс-службы, участники обсудили возможные направления совместный исследований, в том числе в области авиационной акустики, создания композитных конструктивных элементов, авионики и авиационных двигателей. По итогам встречи определен список проектов для подготовки детального технического задания с целью их реализации.

"В состав российской делегации вошли представители НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского", ЦАГИ, ЦИАМ и ГосНИИАС. С китайской стороны в семинаре приняли участи специалисты Китайской Авиационной академии, авиастроительных корпораций AVIC и COMAC, а также Китайской двигателестроительной корпорации (AECC)", - информирует пресс-служба.