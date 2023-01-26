Российские и китайские ученые будут совместно создавать новые технологии в области авиастроения
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Отрасли и сферы: Авиация + Рынки и сотрудничество, Авиация + Глобальная безопасность
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Логотип компании AVIC International Xiamen Company Limited (Авиастроительной корпорации Китая)
Москва. 26 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Делегация Научно-исследовательского центра (НИЦ) "Институт имени Н.Е.Жуковского" обсудила в Пекине перспективные проекты с Китайской авиационной академией (САЕ), сообщает пресс-служба НИЦ.
"В Пекине состоялся семинар НИЦ - CAE по обсуждению перспективных совместных проектов для создания новых технологий в авиастроении. Мероприятие прошло в рамках подписанного в ноябре 2016 года договора о стратегическом сотрудничестве между НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского" и Китайской авиационной академией, - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс-АВН" в четверг.
По информации пресс-службы, участники обсудили возможные направления совместный исследований, в том числе в области авиационной акустики, создания композитных конструктивных элементов, авионики и авиационных двигателей. По итогам встречи определен список проектов для подготовки детального технического задания с целью их реализации.
"В состав российской делегации вошли представители НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского", ЦАГИ, ЦИАМ и ГосНИИАС. С китайской стороны в семинаре приняли участи специалисты Китайской Авиационной академии, авиастроительных корпораций AVIC и COMAC, а также Китайской двигателестроительной корпорации (AECC)", - информирует пресс-служба.
26.01.2017
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