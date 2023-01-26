Ростех поставил в ВС РФ крупную партию "невидимого" для средств РЭБ комплекса связи
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Отрасли и сферы: Электроника и оптика + Новые разработки
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Радиорелейный комплекс Р-430
Источник: http://opkrt.ru/
Комплекс Р-430 обеспечивает защищенное построение сетей и линий связи протяженностью до 1,5 тыс км
МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Ростех поставил Вооруженным силам РФ крупную партию машин из состава комплекса радиорелейной связи Р-430, невидимого для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом в четверг сообщили в пресс-службе госкорпорации.
"Техника обеспечивает защищенное построение сетей и линий связи протяженностью до 1500 км, эффективно работает в сложной помеховой обстановке, в условиях радиоэлектронного противодействия, а также практически неуязвима для средств РЭБ противника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что комплекс Р-430 успешно прошел государственные испытания, продемонстрировав высокую степень защищенности от средств радиоэлектронной разведки и борьбы. "Техника способна без участия оператора вести удаленный мониторинг и дистанционное управление телекоммуникационными линиями, обеспечивая бесперебойную качественную связь", - сказали в Ростехе.
Цифровые станции комплекса можно применять в труднодоступных местах и в суровых климатических условиях, например, в горно- или нефтедобывающей промышленности при температурах от -50 до +50°С.
В Ростехе напомнили, что комплекс Р-430 был принят на снабжение ВС РФ в январе 2016 года.
26.01.2017
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принадлежат ИТАР-ТАСС
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