В Индии разработана новая гаубица



Новая тяжелая 155-мм гаубица ATAGS

Источник: topwar.ru Новая тяжелая 155-мм гаубица ATAGSИсточник: topwar.ru

По информации LiveFist, организация оборонных исследований Индии продемонстрировала новую тяжелую 155-мм гаубицу. Орудие данного калибра впервые разрабатывается в стране. Оно уже прошло доводочные испытания. Летом 2017 года гаубицу планируется передать на испытания в сухопутные войска.

Новое орудие создается с целью обновления имеющегося парка буксируемых артиллерийских орудий, который был приобретён еще в 1960-1970-х годах и на текущий момент значительно устарел. Тендеры, проводившиеся на протяжении 30 лет для замены данного арсенала, завершены не были.

На этом фоне в 2010 году началась разработка собственными силами гаубицы ATAGS (Advanced Towed Artillery Gun System, новейшая буксируемая артиллерийская система). Предполагается, что серийное производство начнется в 2019 году.

Гаубица оснащена стволом длиной 52 калибра (чуть больше восьми метров) и имеет массу 12 тонн. Орудие имеет возможность вести прицельный огонь по вертикали с углом возвышения от минус трех до 70 градусов. Горизонтальный обстрел орудие может производить с углом от минус 25 до 25 градусов. В интенсивном режиме гаубица может вести огонь с частотой три выстрела за 15 секунд. В устоявшемся темпе частота стрельбы составляет один выстрел в минуту. Дальность огня ограничена 50 км, максимальная эффективная дальность – 40 км.

Кроме ATAGS в Индии осуществляется разработка орудия Dhanush на базе шведской гаубицы Bofors FH-77B, лицензию на производство которых индийцы приобрели еще в 1980-х годах. Индийская версия 155-мм орудия будет отличаться стволом длиной 45 калибров вместо 39. Испытания гаубицы проходят с 2016 года. Принять орудие на вооружение предполагается к 2020 году.