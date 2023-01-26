Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Индии разработана новая гаубица

27.01.2017 Военное обозрение 41 0
0
Понравилась новость?
 0
ATAGS
Новая тяжелая 155-мм гаубица ATAGS
Источник: topwar.ru

По информации LiveFist, организация оборонных исследований Индии продемонстрировала новую тяжелую 155-мм гаубицу. Орудие данного калибра впервые разрабатывается в стране. Оно уже прошло доводочные испытания. Летом 2017 года гаубицу планируется передать на испытания в сухопутные войска.


Новое орудие создается с целью обновления имеющегося парка буксируемых артиллерийских орудий, который был приобретён еще в 1960-1970-х годах и на текущий момент значительно устарел. Тендеры, проводившиеся на протяжении 30 лет для замены данного арсенала, завершены не были.


На этом фоне в 2010 году началась разработка собственными силами гаубицы ATAGS (Advanced Towed Artillery Gun System, новейшая буксируемая артиллерийская система). Предполагается, что серийное производство начнется в 2019 году.



Гаубица оснащена стволом длиной 52 калибра (чуть больше восьми метров) и имеет массу 12 тонн. Орудие имеет возможность вести прицельный огонь по вертикали с углом возвышения от минус трех до 70 градусов. Горизонтальный обстрел орудие может производить с углом от минус 25 до 25 градусов. В интенсивном режиме гаубица может вести огонь с частотой три выстрела за 15 секунд. В устоявшемся темпе частота стрельбы составляет один выстрел в минуту. Дальность огня ограничена 50 км, максимальная эффективная дальность – 40 км.


Кроме ATAGS в Индии осуществляется разработка орудия Dhanush на базе шведской гаубицы Bofors FH-77B, лицензию на производство которых индийцы приобрели еще в 1980-х годах. Индийская версия 155-мм орудия будет отличаться стволом длиной 45 калибров вместо 39. Испытания гаубицы проходят с 2016 года. Принять орудие на вооружение предполагается к 2020 году.

26.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Швеция
Проекты
2020-й год

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 27.01 00:15
  • 3
Торг с Россией по поводу С-400 (Yeni Safak, Турция)
  • 27.01 00:13
  • 6
Сигнал созданной в РФ радиостанции сможет преодолеть помехи, превышающие его в тысячу раз
  • 26.01 23:58
  • 23
Эксперт: МиГ-35 обновит линейку легких фронтовых истребителей ВКС
  • 26.01 23:10
  • 4133
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 26.01 23:07
  • 9
Кадыров: строительство центра подготовки спецназа идет ускоренными темпами
  • 26.01 22:53
  • 11
У Ил-112 растут крылья
  • 26.01 21:55
  • 13
Британский министр обороны назвал авианосец "Адмирал Кузнецов" кораблем позора
  • 26.01 20:29
  • 3
Траектория сдерживания
  • 26.01 19:53
  • 211
«Армата» пробивает полтора метра брони
  • 26.01 18:46
  • 2
Кения получит штурмовики AT-802L
  • 26.01 18:35
  • 5
"Тяжелый десант" идет в наступление: российский опыт из Грузии и Донбасса (Defence24, Польша)
  • 26.01 18:34
  • 10
Масштабы впечатляют: что и где строит армия России
  • 26.01 17:40
  • 3308
Оценка Советского периода в истории России.
  • 26.01 17:00
  • 6
«Тракторные заводы» поставили ВДВ первый батальонный комплект БМД-4М и БТР-МДМ
  • 26.01 16:48
  • 24
Японские танки в степях Украины
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  