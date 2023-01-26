В Индии разработана новая гаубица
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Новая тяжелая 155-мм гаубица ATAGS
Источник: topwar.ru
По информации LiveFist, организация оборонных исследований Индии продемонстрировала новую тяжелую 155-мм гаубицу. Орудие данного калибра впервые разрабатывается в стране. Оно уже прошло доводочные испытания. Летом 2017 года гаубицу планируется передать на испытания в сухопутные войска.
Новое орудие создается с целью обновления имеющегося парка буксируемых артиллерийских орудий, который был приобретён еще в 1960-1970-х годах и на текущий момент значительно устарел. Тендеры, проводившиеся на протяжении 30 лет для замены данного арсенала, завершены не были.
На этом фоне в 2010 году началась разработка собственными силами гаубицы ATAGS (Advanced Towed Artillery Gun System, новейшая буксируемая артиллерийская система). Предполагается, что серийное производство начнется в 2019 году.
Гаубица оснащена стволом длиной 52 калибра (чуть больше восьми метров) и имеет массу 12 тонн. Орудие имеет возможность вести прицельный огонь по вертикали с углом возвышения от минус трех до 70 градусов. Горизонтальный обстрел орудие может производить с углом от минус 25 до 25 градусов. В интенсивном режиме гаубица может вести огонь с частотой три выстрела за 15 секунд. В устоявшемся темпе частота стрельбы составляет один выстрел в минуту. Дальность огня ограничена 50 км, максимальная эффективная дальность – 40 км.
Кроме ATAGS в Индии осуществляется разработка орудия Dhanush на базе шведской гаубицы Bofors FH-77B, лицензию на производство которых индийцы приобрели еще в 1980-х годах. Индийская версия 155-мм орудия будет отличаться стволом длиной 45 калибров вместо 39. Испытания гаубицы проходят с 2016 года. Принять орудие на вооружение предполагается к 2020 году.
26.01.2017
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