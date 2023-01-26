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МО РФ: российские боевые корабли в бессмысленных эскорт-услугах не нуждаются

27.01.2017 ИТАР-ТАСС 39 0
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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков
Источник: © EPA/SERGEI CHIRIKOV

Официальный представитель министерства Игорь Конашенков посоветовал британскому министру обороны уделять больше внимания реальному состоянию королевского флота

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что "российские боевые корабли в бессмысленных эскорт-услугах не нуждаются" и порекомендовал британскому министру обороны обратить больше внимание на реальное состоянии королевских ВМС.

Такое заявление последовало в связи с высказываниями министра обороны Великобритании Майкла Фэллона в отношении российской авианесущей корабельной группы, которая проходит через Ла-Манш, возвращаясь домой, после успешного выполнения боевой задачи.

"Мы обратили внимание на заявление главы военного ведомства Великобритании Майкла Фэллона в отношении российской авианесущей корабельной группы, которая проходит через Ла-Манш, возвращаясь домой, после успешного выполнения боевой задачи, - отметил Конашенков. - Цель подобных заявлений и шоу, разыгранного с эскорт-сопровождением наших кораблей, - отвлечь внимание британских налогоплательщиков от реального состояния королевского военно-морского флота".

Представитель российского военного ведомства заметил, что "во-первых, российские боевые корабли в бессмысленных эскорт-услугах не нуждаются, фарватер и курс знают". "И, во-вторых, рекомендовали бы господину Фэллону больше внимания уделять британскому флоту, тем более, что для этого, как недавно отмечала та же английская пресса, есть все основания", - добавил он.

Раннее британская газета Sunday Times сообщила о неудачах с запуском баллистической ракеты с подводных лодок ВМС Великобритании.

25.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Великобритания
Россия
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Минoбороны РФ

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