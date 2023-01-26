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Британские истребители пролетели рядом с "Адмиралом Кузнецовым", проходившим Ла-Манш

27.01.2017 ИТАР-ТАСС 42 0
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Истребитель Королевских ВВС "Typhoon" (на переднем плане), крейсер "Петр Великий" (на среднем плане) и авианосец "Адмирал Кузнецов" ( на заднем плане)
Источник: © EPA/MOD

Российская сторона не сообщает о перемещениях авианосной группы

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Истребители Великобритании Eurofighter Typhoon пролетели рядом с авианосцем РФ "Адмирал Кузнецов", когда он следовал через Ла-Манш. Об этом сообщается в официальном Twitter Королевского военно-морского флота Великобритании.



"Фрегат "Сент-Олбанс" и истребители Королевских ВВС сопровождают российскую ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Адмирал Кузнецов" при проходе Ла-Манша", - говорится в подписи к размещенной в блоге флота фотографии, на которой видны три истребителя Королевских ВВС, фрегат, а также крейсер "Петр Великий" и авианосец "Адмирал Кузнецов".

С заявлением об этом выступил также британский министр обороны Майкл Фэллон. "Мы будем внимательно наблюдать за "Адмиралом Кузнецовым", - сказал он, пообещав "проследить за каждым шагом" российских кораблей близ Великобритании.

По словам пресс-секретаря Королевских ВМС, "Сент-Олбанс" в процессе сопровождения российских кораблей "остается на почтительном расстоянии, но держит их в зоне ясной видимости". "Для нас как островной нации безопасность в море вокруг нашего побережья жизненно необходима, именно такого рода задача является обычным делом для "Сент-Олбанс" и ВМС, которые готовы защитить территориальные воды Великобритании", - отметил, в свою очередь, командир британского фрегата Крис Анселл.

Российская сторона не сообщает о перемещениях авианосной группы.

Как заявил ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, авианосная группа с "Кузнецовым" начала переход из Средиземного моря к месту постоянной дислокации в Североморске 6 января. Переход был запланирован в рамках сокращения группировки Вооруженных сил в Сирии в соответствии с решением Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина.

26.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Великобритания
Россия
Сирия
Продукция
EF-2000
Адмирал Кузнецов
Персоны
Герасимов Валерий
Путин Владимир
Проекты
Авианосец

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