Суд обязал украинских соучредителей вернуть российскому "Турборусу" аванс за двигатели для фрегата "Адмирал Головко"
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Цех готовой продукции ГП НПКГ «Зоря»-«Машпроект»
Источник: Bicкова Панорама
Стало известно, что ЗАО "Турборус" - совместное предприятие НПО "Сатурн" и "Зоря-Машпроект", созданное в 1993 году для организации поставок газотурбинных двигателей - в ноябре 2016 года выиграло судебный иск о взыскании с украинской стороны 817 млн рублей. Таким образом предприятие сможет получить обратно аванс за дизель-газотурбинные агрегаты M55P для фрегата проекта 22350 "Адмирал Головко", заказанные на Украине в 2012-2013 годах.
Решение о взыскании с николаевского "Зоря-Машпроект" 817 млн рублей арбитражный суд Волго-вятского округа принял 30 ноября 2016 года. Возвращение аванса рыбинскому предприятию "Турборус" утверждено судом еще в июне 2016 года, однако украинская сторона попыталась оспорить решение и суд затянулся еще на полгода. Ответчики напирали, что прекращение поставок вызвано "форс-мажорными обстоятельствами".
На сегодняшний день, согласно данным сервиса "Коммерсантъ Картотека", 30% акций "Турборуса" принадлежат украинскому производителю газотурбинного оборудования. На запрос FlotProm о дальнейших планах предприятия на эту долю его руководство отвечать отказалось, назвав данную информацию конфиденциальной.
Дизель-газотурбинные агрегаты М55Р правого и левого вращения, выступающие в качестве главной энергетической установки, установлены на фрегаты проекта 22350 "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов". Третий корабль проекта "Адмирал Головко" остался без энергетического оборудования из Украины, несмотря на подписанный контракт.
Кроме того, газотурбинные установки производства "Зоря-Машпроект" установлены на фрегаты проекта 11356 "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров". Для последующих кораблей проекта поставки украинского оборудования также прекращены. Предприятие "Турборус" взяло на себя ответственность за гарантийное сервисное обслуживание украинских установок.
Совет национальной безопасности и обороны Украины запретил поставки в Россию продукции военного и двойного назначения в 2014 году. После этого правительство РФ поставило перед предприятием НПО "Сатурн" задачу по импортозамещению энергетических украинских установок. Ожидается, что опытный образец газотурбинной установки российского производства для фрегатов проекта 22350 испытают в 2017 году.
24.01.2017
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