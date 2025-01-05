Строительство самого северного аэродрома России завершится в текущем году



Истребители Су-33 279-го отдельного корабельного истребительного авиаполка морской авиации Северного флота приземляются на аэродром «Североморск-3»

Источник: Михаил Фомичев / РИА Новости Истребители Су-33 279-го отдельного корабельного истребительного авиаполка морской авиации Северного флота приземляются на аэродром «Североморск-3»Источник: Михаил Фомичев / РИА Новости

ЦАМТО, 25 января. Строительство аэродрома Нагурское ведется в рамках реализации Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года, утвержденной президентом России 8 февраля 2013 года.

В настоящее время строители завершили расчистку площадки, оборудование временных дорог. Ведется добыча инертных материалов, устройство выравнивающего слоя термоизоляционной насыпи летного поля, автодорог, служебно-технической территории.

Также продолжаются работы по строительству взлетно-посадочной полосы, здания пункта управления инженерно-авиационной службой и авиационно-технической эксплуатационной части, инженерных коммуникаций, дорог и других необходимых объектов для функционирования аэродрома.

После окончания модернизации военный аэродром Нагурское на острове Земля Александры (Земля Франца Иосифа) будет способен круглогодично принимать большинство типов военно-транспортных самолетов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.