Строительство самого северного аэродрома России завершится в текущем году
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Истребители Су-33 279-го отдельного корабельного истребительного авиаполка морской авиации Северного флота приземляются на аэродром «Североморск-3»
Источник: Михаил Фомичев / РИА Новости
ЦАМТО, 25 января. Строительство аэродрома Нагурское ведется в рамках реализации Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года, утвержденной президентом России 8 февраля 2013 года.
В настоящее время строители завершили расчистку площадки, оборудование временных дорог. Ведется добыча инертных материалов, устройство выравнивающего слоя термоизоляционной насыпи летного поля, автодорог, служебно-технической территории.
Также продолжаются работы по строительству взлетно-посадочной полосы, здания пункта управления инженерно-авиационной службой и авиационно-технической эксплуатационной части, инженерных коммуникаций, дорог и других необходимых объектов для функционирования аэродрома.
После окончания модернизации военный аэродром Нагурское на острове Земля Александры (Земля Франца Иосифа) будет способен круглогодично принимать большинство типов военно-транспортных самолетов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.
25.01.2017
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