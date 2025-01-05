На прокорм: зачем британский флот следит за "Адмиралом Кузнецовым"



Корабли Type 45 покидали «поле боя» на буксире

Источник: heraldonline.com Корабли Type 45 покидали «поле боя» на буксиреИсточник: heraldonline.com

Великобритания потратила 1,4 миллиона фунтов стерлингов на военно-морское слежение за тяжелым авианесущим крейсером (ТАКР) "Адмирал Кузнецов" Северного флота России. Об этом 24 января сообщило британское издание The Times.

В октябре 2016 года на пути в Средиземное море российскую ударную группу кораблей близ побережья Великобритании непрерывно сопровождали эсминец "Дункан" и фрегат "Ричмонд". Вскоре члены английского парламента выступили с предупреждением о снижении обороноспособности страны из-за малого количества и "вопиющих" конструктивных недостатков боевых кораблей Королевского флота.

ТАКР "Адмирал Кузнецов" Источник: Инфографика РИА Новости

После выполнения задач в Средиземноморье российские корабли возвращаются домой. Британские военные моряки опять вышли на сопровождение, и можно прогнозировать новые дебаты в парламенте.

Россия имеет право проводить боевые корабли через международные воды, и возвращение корабельной ударной группы в Североморск не несет угрозы ни одной европейской стране.

Складывается впечатление, что дорогостоящие операции сопровождения и сопутствующий информационный шум служат для выбивания дополнительных бюджетных ассигнований на перевооружение и для отвлечения внимания от реальных проблем британского флота.

Чего же больше всего не хватает Королевским ВМС?

Регулярно ломаются

Королевский надводный флот располагает 13 фрегатами "Тип 23" (построены в 1987-2002 годы) и шестью эсминцами "Тип 45" (2003-2013 годов). Судя по заявлению британского Министерства обороны, боевые корабли ломаются регулярно. Это касается и шести новейших эсминцев стоимостью 1 млрд фунтов каждый (проблемы с двигательной установкой). Ремонт обходится в десятки миллионов фунтов, в 2019 году практически новые эсминцы планируют отправить на модернизацию. В ближайшее время проблему не решить - расходы флота растут, кораблей не хватает.

Следивший за ТАКР "Адмирал Кузнецов" эсминец "Дункан" 23 ноября 2016 года потерял ход и вернулся в Девонпорт на буксире, не выполнив задач учения НАТО. Это показатель технической готовности ВМС, ведь "Дункан" - самый новый, последний в серии "Тип 45", находится в боевом составе всего три года. Такие корабли имеют на вооружении зенитный ракетный комплекс PAAMS, 114-мм артиллерийскую установку, зенитные автоматы, противолодочные и минно-торпедные установки.

В английском парламенте еще в 2009 году заявляли о "чрезмерном оптимизме и недооценке технических проблем", которые привели к повышению военно-морских расходов страны. В итоге Королевский флот получил шесть "самых мощных в мире" эсминцев вместо двенадцати.

Основа британской оборонной стратегии до 2020 года - перевооружение и модернизация вооруженных сил. До 2025-го Великобритания планирует потратить на эти цели 250 млрд в долларовом эквиваленте.

В Министерстве обороны утверждают, что миллиарды фунтов уходят на создание двух новых авианосцев и подводных лодок. В 2020-х британцы планируют заменить фрегаты "Тип 23" на корабли нового проекта (Global Combat Ship - глобальный боевой корабль). В общей сложности ВМС в рамках стратегии могут получить 26 боевых кораблей.

Подводные реалии

Стратегические подводные лодки Великобритании (база в Шотландии) с межконтинентальными баллистическими ракетами "Трайдент" на борту преимущественно выполняют задачи боевого патрулирования подо льдами Арктики.

Лондон рассматривает свои ядерные силы как наиболее эффективное средство сдерживания агрессии и обеспечения национальной безопасности, мира и стабильности. Однако ядерные ракеты Королевских ВМС в Баренцевом море не лучший способ обеспечения безопасности островного государства, расположенного в трех тысячах км от района боевого патрулирования.

Между тем Арктика является приоритетом Морской доктрины России, а морская составляющая российской ядерной триады остается самой эффективной. Стоит ли рисковать британским морякам под толщей арктических льдов?

На фоне утечки информации касательно неудачного подводного пуска ракеты "Трайдент" у берегов США, британский премьер-министр Тереза Мэй подтвердила 22 января надежность национальных стратегических ядерных сил. О причинах нештатной ситуации на борту субмарины "Вендженс" не сообщалось. Известно, что лодка (тип Vanguard) вышла в море после ремонта стоимостью 350 млн фунтов, и вскоре после инцидента британский парламент поддержал программу модернизации "Трайдент" стоимостью 31 млрд фунтов. Процесс модернизации выглядит непрерывным с 2011 года.

Ранее на сайте WikiLeaks появился разоблачительный доклад инженера-подводника Уильяма Макнилли о системе безопасности "Трайдент", из которого следует, что Великобритания находится на грани ядерной катастрофы. Возможно, инженер немного преувеличивает, но все же сам факт его откровений свидетельствует о ненадежности британских подводных сил.

Головная лодка Vanguard введена в строй в 1994 году, четвертая и последняя - в 2001-м. Срок их службы - 30 лет. Проект модернизации предполагает замену с 2030 года субмарин Vanguard на новые.

Министерство обороны уже заключило контракты общей стоимостью 79 млн фунтов с компанией BAE Systems Maritime-Submarines на разработку субмарины Successor.

В Соединенном Королевстве у ряда политиков сильны имперские амбиции. Достаточно безрадостную для Лондона военно-морскую картину британское Министерство обороны стремится микшировать военно-воздушной и сухопутной активностью на Ближнем Востоке, в континентальной Европе и в особенности - на Украине.

Антироссийская активность отвлекает внимание налогоплательщиков от серьезных проблем британского Министерства обороны на море. И все-таки реальность действует отрезвляюще.

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"