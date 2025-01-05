Достойные наследники «Катюши»



Владимир Лепин

Источник: newstula.ru Владимир ЛепинИсточник: newstula.ru

В последние дни уходящего года вице-премьер Дмитрий Рогозин не без гордости объявил, что гособоронзаказ-2016 выполнен примерно на 98%

Это самый высокий показатель за последние 25 лет. Среди предприятий, в полном объеме поставивших нашей армии оружие, и научно-производственное объединение «СПЛАВ». С его генеральным директором, доктором технических наук Владимиром Лепиным, побеседовал военный обозреватель «КП» Виктор Баранец.

СПРАВКА «КП» Акционерное общество «Научно-производственное объединение «СПЛАВ». Образовано в 1945 году. На предприятие была возложена задача создать научно-техническую базу по разработке гильз для ствольной артиллерии и наладить их серийное производство. С конца 50-х годов «СПЛАВ» приступил к разработке реактивных систем залпового огня (РСЗО), и в 1963 году передал на вооружение Советской армии систему "Град". В последующие годы были созданы РСЗО "Смерч", "Ураган", «Торнадо-Г», аналогичные системы для военно-морского флота (к ним же разработаны и снаряды различного назначения). Накопленный за полувековую деятельность научно-технический потенциал предприятия позволил эффективно решить задачу конверсионного развития, создавая на базе традиционных военных технологий производство наукоемкой гражданской продукции. Продукция «СПЛАВА» поставляется и на зарубежные рынки, и пользуется повышенным спросом. Сегодня «СПЛАВ» является головной организацией холдинга в составе Госкорпорации «Ростех».

- Владимир Николаевич, уже давно известно, что «СПЛАВ» это крупная, можно сказать даже знаковая фигура в большой семье российских оборонщиков. Громкие имена реактивных систем залпового огня «Град», «Смерч», «Ураган» и других известны всему миру не меньше, чем автоматы Калашникова. Но прежде, чем мы перейдем к разговору о гособоронзаказе-2016, хотя бы коротенько напомните нашим читателям о родословной «СПЛАВА».

Владимир ЛЕПИН (ВЛ): - В 1945 году было принято решение о создании в Туле научно-исследовательского института по разработке гильз для артиллерии… Война ведь вскрыла и проблемы с гильзами. Вот с того времени и до сих пор мы занимаемся этим вопросом. Именно технологии производства артиллерийских гильз сделали возможной в 50-хх гг. прошлого века победу в конкурсе на разработку РСЗО «Град». Знаете, что оказалось самым сложным в ракете, что не смог сделать никто кроме нас? Корпус ракеты, представляющий собой прочную, тонкостенную сложной формы трубу, изготовить которую можно было именно по гильзовой технологии. Так в 1963 году появился наш первенец и наследник «Катюши» - реактивная система залпового огня «Град». Мы его на тот момент сделали в калибре 122 миллиметра. Сейчас он усовершенствован и уже новые системы приняты на вооружение…

- А стволов сколько было в вашем первом «Граде»?

ВЛ: - Сорок.

- В 1963 году вы создали «Град». А за ним что последовало?

ВЛ: - За «Градом» появилась РСЗО «Ураган». Это калибр уже посерьезнее – 220 мм, затем 300 мм «Смерч»… В результате мы имеем такую триаду: «Град», «Ураган» и «Смерч».

- А каким самым «свеженьким» оружием может похвалиться «СПЛАВ»?

- Это новый комплекс «Торнадо-Г». Он принят на вооружение совсем недавно – в 2014 году. И призван постепенно заменить в войсках РСЗО «Град». А в 2016 году принята еще одна бикалиберная система «Ураган-1М».

- И чем же эта система отличается от своих «собратьев»?

ВЛ: - Это первый комплекс, который предусматривает пакетное заряжание. На одной платформе можно использовать снаряды калибров 220 мм или 300 мм, и вести стрельбу не только новыми снарядами, но и всеми типами снарядов РСЗО «Смерч» и «Ураган».

- Сегодняшний «СПЛАВ» – это что такое? Хотя бы в общих чертах...

ВЛ: - Само НПО «СПЛАВ» находится в Туле. Есть филиал в Челябинске. У нас достаточно мощный научный потенциал. На предприятии работают один академик и три член-корреспондента РАРАН , 11 докторов наук, 34 кандидата.

- Сколько людей трудится сегодня на «СПЛАВе»? Это не секрет?

ВЛ: Более четырех тысяч. Это только на «СПЛАВе», не считая предприятий Холдинга.

- Кто еще входит в ваш холдинг?

ВЛ: - Пермское предприятие «Мотовилихинские заводы», Завод искусственного волокна в Новосибирске и Брянский химический завод. В этом году вместе с военно-промышленной комиссией – по инициативе Сергея Викторовича Чемезова была создана межведомственная рабочая группа по проблемным вопросам разработки и производства систем залпового огня. Возглавил ее зам. председателя коллегии ВПК Олег Иванович Бочкарев. В эту группу вошли руководители всех предприятий России, имеющих отношение к разработке и производству реактивных систем залпового огня, а также представители Министерства обороны и Минпромторга.

- Владимир Николаевич, вот недавно украинцы показали по телевидению какую-то новую экзотичную систему залпового огня и распиарили ее на весь мир. Вы видели тот ролик?

ВЛ: - Видел. Тот ролик вызвал у меня улыбку. Как можно в неуправляемой системе залпового огня (а был продемонстрирован обычный «Смерч») «улучшить кучность в разы и попасть по отдельно стоящему зданию»? Улучшить кучность, конечно, можно, но не в разы. Да и РСЗО с неуправляемыми снарядами призваны поражать площадные цели, а не одиночные.

- Известно, что после указа президента Украины военно-техническое сотрудничество с Россией было полностью разорвано. У вашего «СПЛАВА» после этого были проблемы?

ВЛ: - Для «Смерча» часть комплектующих делалась на Украине. В России не было производства профилированных труб для пусковых установок РСЗО. Их закупали на Украине и дорабатывали на ПАО «Мотовилихинские заводы». В 2016 году Президент России поставил задачу полностью перейти на российские комплектующие. Задача выполнена.

Реактивная система залпового огня 9А52-2 "Смерч"

- А кто в мире стоит рядом с нами по РСЗО?

ВЛ: - В первую очередь, американцы. Израиль имеет достаточно хорошую школу, и они широко представлены на рынке. Китай в этом направлении начал активно продвигаться. Они ведут в этом плане такую, я бы сказал, экстенсивную политику, даже с нашими братьями-белорусами. Совсем недавно ими была продемонстрирована на территории Белоруссии система залпового огня «Полонез». Но на сегодняшний день мы уж точно не отстаем, а по ряду показателей стоим на шаг впереди.

- А у «Полонеза» все-таки родословная связана с русскими корнями?

ВЛ: - Все системы залпового огня имеют наши корни.

- А какие заделы есть у «СПЛАВА»?

ВЛ: - Нам есть что сегодня предложить министерству обороны – это система «Торнадо-Г», «Торнадо-С», «Ураган-1М». Разработки новые и они сразу отразились в гособоронзаказе. Последние два года, особенно 2016-й, для нас показательны, мы увеличили объем производства более чем в 2 раза.

- Вот вы сейчас можете сказать, сколько Российская армия взяла вашей продукции в 2016 году?

ВЛ: - На сегодняшний день примерно половина заказов приходится на Российскую армию, а половину продукции мы продаем по линии ВТС.

- Какие страны больше всего берут наш «товар»?

ВЛ: - Рособоронэкспорт за последние годы достаточно серьезно наращивает объемы продаж нашей продукции. Сегодня мы плотно работаем с арабским миром. Это страны Востока, Индия… Вот, скажем, «Град» за годы его существование – с 1963 года – поставлен в 64 страны мира.

- Мы можем говорить, что «СПЛАВ» выполнил полностью гособоронзаказ-2016?

ВЛ: - Мы выполнили все досрочно.

- За счет чего это удалось?

ВЛ: - В 2015 году, когда мы подписывали контракты, то понимали, что самим справиться будет сложно. Поэтому было принято решение развивать кооперацию, в том числе старую, советскую кооперацию наших предприятий. Мы ее развиваем, и заказы размещаем на предприятиях промышленности. Одни занимаются корпусно-технической частью, другие - производством топлива, третьи предприятия занимаются вопросами производства головных частей, электронных блоков и т.д. И это дало результат. Заказ был выполнен в полном объеме. На 2017 год мы загружены полностью, на 100%.

- В Послании Федеральному собранию Президент России сказал, что оборонке надо и гражданской продукцией заниматься…

- Да, для нас этот вопрос актуален. Мы продвинулись очень неплохо в разработке медицинского оборудования. 8 сентября 2016 года Президент России Владимир Путин приезжал к нам на «СПЛАВ», проводил совещание как раз по вопросу, как задействовать оборонно-промышленный комплекс в производстве медицинской техники. Мы продемонстрировали то, что уже сделано в этом направлении, в частности, комплекс «АНГЕЛ»…

- Его основное назначение?

ВЛ: - Уникальный прибор, который объединяет в себе возможности диагностики и лечения неотложных состояний. Комплекс способен поставить диагноз, пошагово оказывать помощь, наблюдать за больным 24 часа в сутки и своевременно менять тактику лечения. Это очень важно, например, в чрезвычайных ситуациях. Или для отдаленных районов, для которых, собственно, этот комплекс и предназначен.

- У вас база есть для этого?

ВЛ: - Мы создали производство. Выпущены образцы продукции. В соответствии с поручениями, которые вышли после визита президента, мы достаточно плотно начали работать с министерством здравоохранения. Сегодня мы заключили соглашения со многими регионами, которые готовы приобрести у нас образцы для апробации. Интерес к «Ангелу» проявило и Министерство чрезвычайных ситуаций. Уже начато изготовление первых партий продукции.

- Как смотрит «СПЛАВ» в завтрашний день?

ВЛ: - В 2016 году мы перешли из разряда предприятий с опытным производством, к серийному. Мы ведем модернизацию по нескольким направлениям. Первое – создание производств под наши новые изделия в соответствии с федеральной государственной программой. К примеру, под авиационные ракеты. Мы уже готовы их делать. У нас очень серьезное направление по военно-морскому флоту. Мы сегодня трудимся совместно с КАМАЗом над новыми шасси вместо белорусских. - Владимир Николаевич, В вашем кабинете бывают разговоры – вот нам бы дальность увеличить, нам бы и точность увеличить…

— Владимир Николаевич, в вашем кабинете бывают разговоры: вот нам бы дальность увеличить, нам бы и точность увеличить…

ВЛ: - Да мы не только говорим, но и делаем это… Я вам даже примеры приведу. Вот сегодня нас зарубежные партнеры попросили, и мы сделали, например, реактивный снаряд в калибре 122 миллиметра, увеличив дальность с 20 до 40 километров, без увеличения габаритов снаряда. Это в два раза! Из «Смерча» мы стреляем сегодня не на 70, а на 90 километров.

- А «Торнадо-С»?

- Это действительно грандиозная работа. Государственные испытания завершены с положительным результатом, мы закончили выполнение опытно-конструкторской работы в целом. Если говорить о знаковости этой работы, то я, наверное, не ошибусь и, думаю, коллеги на «СПЛАВе» меня поддержат, что она сродни созданию «Града». Это новая эра в нашей отрасли.

Виктор Баранец