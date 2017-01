Конгресс США хочет запретить Трампу наносить превентивный ядерный удар

Капитолий США в Вашингтоне, округ Колумбия. Здесь работает Конгресс США. Источник: prousa.ru Капитолий США в Вашингтоне, округ Колумбия. Здесь работает Конгресс США. Источник: prousa.ru

ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. В конгресс США внесен законопроект "Ограничение первого применения ядерного оружия", который призван снизить риск конфликта с другими странами.

"Этот закон будет запрещать президенту наносить первым ядерный удар без объявления войны конгрессом. Проблема "применения первым" стала критически важной теперь, когда президент Дональд Трамп имеет право начать ядерную войну в любой момент", - пояснил один из авторов законопроекта сенатор-демократ Эдвард Марки.

Политик отмечает, что сейчас у президента США есть право на применение ядерного оружия первым и, по его словам, Трамп уже упоминал о такой возможности для борьбы с террористами.

"Во время кризиса с другой страной, обладающей ядерным оружием, такая политика существенно увеличивает риск непреднамеренной ядерной эскалации. Ни президенту Трампу, ни другому президенту не должно быть разрешено применять ядерное оружие, кроме как в ответ на ядерную атаку", - подчеркнул Марки.

"Конгресс должен действовать, чтобы сохранить глобальную стабильность, путем ограничения обстоятельств, при которых США будут первой страной, использующей ядерное оружие", - добавил соавтор документа конгрессмен Тед Лью.

Он выразил обеспокоенность "громкими заявлениями" Трампа, которые тот делал до инаугурации.

Ранее Трамп написал в Twitter, что до тех "пока мир не пришел в чувство" относительно атомных бомб, США должны укреплять и расширять возможности в области ядерных вооружений. Позже он добавил, что в случае гонки вооружений Америка превзойдет всех в этом процессе.

The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 декабря 2016 г.

Однако затем Трамп заявил, что готов обсуждать с Россией перспективы дальнейшего сокращения ядерного потенциала двух стран.