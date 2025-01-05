Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Минобороны США продолжит сотрудничество с Австралией и Новой Зеландией

26.01.2017 ИТАР-ТАСС 17 0
0
Понравилась новость?
 0
Australia_flag
Военнослужащие ВС Австралии. Источник: kalitva.ru

Новый шеф Пентагона Джеймс Мэттис также поблагодарил свою австралийскую коллегу за поддержку контртеррористических операций на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 25 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Новый министр обороны США Джеймс Мэттис побеседовал по телефону с коллегами из Австралии и Новой Зеландии Марис Пейн и Джерри Браунли, они обсудили сотрудничество между своими ведомствами. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.

По его словам, Мэттис поблагодарил свою австралийскую коллегу за поддержку контртеррористических операций на Ближнем Востоке, а также за вклад страны в нормализацию обстановки в Афганистане. Глава Пентагона высоко оценил недавнее подписание ряда соглашений между США и Австралией, он "намеривается обсудить эти и другие вопросы более детально при встрече" с Пейн, добавил Дэвис.

Кроме того, руководитель американского оборонного ведомства в разговоре с Браунли также выразил признательность за "оказанную Новой Зеландией поддержку в различных сферах общих интересов". "Министр Мэттис планирует сотрудничать с министром Браунли с целью дальнейшего укрепления отношений США и Новой Зеландии", - заявили в пресс-службе Пентагона.

25.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Афганистан
Новая Зеландия
США

  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 25.01 23:55
  • 205
«Армата» пробивает полтора метра брони
  • 25.01 23:45
  • 5
Минобороны назвало борьбу с фальсификацией истории задачей всего российского народа
  • 25.01 23:00
  • 12
Полтонны – слабый аргумент
  • 25.01 22:54
  • 2
Отечественная вертолетостроительная отрасль в 2016 г.
  • 25.01 22:43
  • 7
У Ил-112 растут крылья
  • 25.01 21:59
  • 9
Подразделения арктической бригады СФ совершили рейды на собачьих упряжках
  • 25.01 21:37
  • 16
Японские танки в степях Украины
  • 25.01 21:11
  • 25
ФГУП «ЦАГИ» разрабатывают концепцию тяжелого транспортного самолета интегральной схемы на криогенном топливе
  • 25.01 21:01
  • 17
Запад готовится к следующему Drang nach Osten
  • 25.01 20:25
  • 16
Владимир Гутенев: Размещение Китаем стратегических ракет вблизи границы с Россией свидетельствует о высокой степени доверия между нашими странами
  • 25.01 19:58
  • 51
Полк "боевых воздушных кораблей" усилит защиту Дальнего Востока
  • 25.01 19:51
  • 3297
Оценка Советского периода в истории России.
  • 25.01 19:51
  • 19
Источник сообщил об отличиях модернизированной версии ракеты "Булава"
  • 25.01 16:56
  • 4131
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 25.01 16:15
  • 668
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  