"Трайдент-2". Никакой трагедии нет
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Трёхступенчатая баллистическая ракета UGM-96A Trident I С-4
Источник: http://makeyev.msk.ru/
Никакой трагедии не было в обнародованной неудаче при пуске БРПЛ Trident II D5 с борта ПЛАРБ HMS Vengeance ВМС Великобритании в июне этого года, пишет британский источник.
СМИ писали, что ракета "ошибочно направилась в сторону США", но это в корне неверно. Наоборот, ракета действительно направлялась в сторону США, так как должна была достичь полигона на территории этой страны. Проблема была в телеметрии БРПЛ - ракета начала выдавать неверную информацию.
Исполнительный директор Британско-Американского Информационного Совета (British American Information Council) Пол Ингрэм (Paul Ingram) сообщил, что проблемы с телеметрией не являются серьезной проблемой, как, например, отказ двигателя или системы управления.
HMS Vengeance является четвертой субмариной класса Vanguard, в декабре 2015 года завершила ремонт и отплыла из Девенпорта, с января по июнь 2016 года проходила испытания, в том числе выполнила пуск невооруженной БРПЛ в направлении США. "Трайдент-2" по-прежнему является самой надежной баллистической ракетой в мире, сообщает источник.
25.01.2017
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