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"Трайдент-2". Никакой трагедии нет

26.01.2017 Военный паритет 23 0
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Trident I
Трёхступенчатая баллистическая ракета UGM-96A Trident I С-4
Источник: http://makeyev.msk.ru/

Никакой трагедии не было в обнародованной неудаче при пуске БРПЛ Trident II D5 с борта ПЛАРБ HMS Vengeance ВМС Великобритании в июне этого года, пишет британский источник.

СМИ писали, что ракета "ошибочно направилась в сторону США", но это в корне неверно. Наоборот, ракета действительно направлялась в сторону США, так как должна была достичь полигона на территории этой страны. Проблема была в телеметрии БРПЛ - ракета начала выдавать неверную информацию.

Исполнительный директор Британско-Американского Информационного Совета (British American Information Council) Пол Ингрэм (Paul Ingram) сообщил, что проблемы с телеметрией не являются серьезной проблемой, как, например, отказ двигателя или системы управления.

HMS Vengeance является четвертой субмариной класса Vanguard, в декабре 2015 года завершила ремонт и отплыла из Девенпорта, с января по июнь 2016 года проходила испытания, в том числе выполнила пуск невооруженной БРПЛ в направлении США. "Трайдент-2" по-прежнему является самой надежной баллистической ракетой в мире, сообщает источник.

25.01.2017
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Продукция
Trident II
Проекты
Trident

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