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Маккейн усомнился в 1763 F-35A

26.01.2017 Военный паритет 18 0
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Истребитель F-35A
Истребитель пятого поколения F-35A с максимальной боевой нагрузкой на внутренних и внешних узлах подвески
Источник: mil.news.sina.com.cn

Начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфейн (David Goldfein) заявил, что рекомендация сенатора Джона Маккейна (John McCain) принять на вооружение 300 недорогих легких штурмовиков является "отличной идеей".

Но в настоящее время еще более важной задачей является замена истребителей четвертого поколения, ресурс которых интенсивно изнашивается, отметил генерал. Однако история показывает, что США очень часто нуждаются в самолетах для ведения локальных войн, где легкие штурмовики были бы полезнее и экономичнее использовать, чем "боевые самолеты для большой войны".

В настоящее время задачи огневой поддержки наземных войск выполняют самолеты A-10, AV-8B, F-15, F-16 и F-18, что само по себе дорого. В ходе нанесения ударов по наземным целям истребители F-15, F-16 и F-18 тратят летный ресурс, который в значительной степени предназначался для воздушных боев.

План Маккейна предусматривает, что ВВС к 2022 году должны иметь 300 легких штурмовиков в дополнение к 228 многоцелевым стелс-истребителям F-35А. Сенатор придерживается мнения, что закупка ВВС запланированных 1763 F-35А выглядит "нереальной" в силу их большой стоимости.

25.01.2017
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принадлежат Военный паритет
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Страны
США
Продукция
F-15
F-16
F-18
F-35A

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