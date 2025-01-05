Британский министр обороны назвал авианосец "Адмирал Кузнецов" кораблем позора
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Отрасли и сферы: Флот + Глобальная безопасность
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Майкл Фэллон
Источник: Chris Jackson / Getty Images
Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон назвал российский авианосец "Адмирал Кузнецов", возвращающийся от берегов Сирии в Россию, кораблем позора. Об этом в среду, 25 января, сообщает Reuters.
"Мы внимательно следим за "Адмиралом Кузнецовым" на пути его следования в Россию, за кораблем позора, чья миссия лишь продлила страдания сирийского народа", — сказал Фэллон.
По его словам, Великобритания намерена следить за всеми перемещениями корабля для обеспечения безопасности страны.
Ранее 25 января зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил "Ленте.ру", что контроль со стороны боевых кораблей НАТО за переходом авианосной ударной группы ВМФ России пролива Ла-Манш говорит об отсутствии доверия к действиям российской стороны.
25.01.2017
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