В Китае назвали домыслами сведения о размещении ракет у границ России



Китайская межконтинентальная баллистическая ракета «Дунфэн-41»

Источник: regnum.ru Китайская межконтинентальная баллистическая ракета «Дунфэн-41»Источник: regnum.ru

Китайские Вооруженные силы в последнее время не размещали на северо-востоке страны межконтинентальные баллистические ракеты DF-41 ("Дунфэн-41"). Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин, отвечая на вопрос ТАСС.

"Это всего лишь домыслы пользователей интернета, догадки, не соответствующие действительности", — отметила дипломат.

В комментарии китайского Минобороны на ту же тему, который поступил в распоряжение РИА Новости, появившиеся сообщения о ракетах называют спекуляциями.

РИА Новости также отмечают, что на брифинге в среду, 25 января, представитель МИД Китая отметила "очень позитивный, прямолинейный и конструктивный" комментарий российской стороны, который, по ее словам, характеризует высокий уровень доверия между странами.

Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит угрозы в размещении КНР баллистических ракет у границ РФ.

Газета Global Times 23 января написала, что в интернете появились фотографии с ракетами Dongfeng-41 в граничащей с Россией северо-восточной провинции Хэйлунцзян.

Дальность полета DF-41 может составлять до 14 тысяч километров, предполагается, что ракета способна нести от 10 до 12 боеголовок.