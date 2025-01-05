В Китае назвали домыслами сведения о размещении ракет у границ России
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Отрасли и сферы: Ракетные комплексы и артиллерия + Глобальная безопасность
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Китайская межконтинентальная баллистическая ракета «Дунфэн-41»
Источник: regnum.ru
Китайские Вооруженные силы в последнее время не размещали на северо-востоке страны межконтинентальные баллистические ракеты DF-41 ("Дунфэн-41"). Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин, отвечая на вопрос ТАСС.
"Это всего лишь домыслы пользователей интернета, догадки, не соответствующие действительности", — отметила дипломат.
В комментарии китайского Минобороны на ту же тему, который поступил в распоряжение РИА Новости, появившиеся сообщения о ракетах называют спекуляциями.
РИА Новости также отмечают, что на брифинге в среду, 25 января, представитель МИД Китая отметила "очень позитивный, прямолинейный и конструктивный" комментарий российской стороны, который, по ее словам, характеризует высокий уровень доверия между странами.
Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит угрозы в размещении КНР баллистических ракет у границ РФ.
Газета Global Times 23 января написала, что в интернете появились фотографии с ракетами Dongfeng-41 в граничащей с Россией северо-восточной провинции Хэйлунцзян.
Дальность полета DF-41 может составлять до 14 тысяч километров, предполагается, что ракета способна нести от 10 до 12 боеголовок.
25.01.2017
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