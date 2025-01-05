"5-10 лет назад нам не хватало инженеров"



Северная верфь

Источник: Сергей Северин / FlotProm Северная верфьИсточник: Сергей Северин / FlotProm

Кто будет строить флот в России

Обновление корабельного состава ВМФ России — одна из самых главных задач современного военного строительства. Ее решение напрямую зависит от возможностей предприятий, входящих в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). "Лента.ру" поговорила с директором департамента управления персоналом ОСК Эдуардом Бобрицким.

"Лента.ру": Эдуард Вадимович, из проблем с персоналом какие наиболее острые и какие, наоборот, удалось уже решить?

Проблемы с персоналом — одни из основных не только для ОПК, но и для всего машиностроительного сектора. Мы, флагман отечественного судостроения, ощущаем на себе это достаточно сильно. Главные сложности, конечно, с уровнем квалификации, степенью компетентности работников разных категорий. Это касается и производственного персонала, и вспомогательного, и управленческого. В первую очередь линейного звена — мастера, начальники цехов. С категорией специалистов (конструкторов, технологов) тоже есть проблема, но она сейчас активно решается при содействии государства и вузов.

Об этой проблеме, кстати, много дискуссий на общественных и государственных площадках. Например, ОСК высказывалась по этому поводу на форуме "Новые кадры ОПК" в декабре 2016-го. На встречах с Министерством образования кадровые проблемы мы тоже обсуждали. Хочу отметить, что государством в этом направлении делается немало.

Во-первых, профессиональные стандарты. Это те стандарты, которые сейчас по всем отраслям экономики внедряются при участии Национального совета при президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям и отраслевых советов по профессиональным квалификациям, в том числе в судостроении и морской технике. Каждый стандарт детально описывает трудовые функции профессии: кто, что и как должен делать. С их помощью работодатель фиксирует свои потребности в компетенциях работников, востребованных на современном предприятии.

Вузы или средние технические учебные заведения участвуют в разработке этих стандартов, могут оценивать потребности предприятий и, соответственно, реагировать на них изменением своих программ.

Второе направление госполитики, по которому происходит сближение потребностей предприятий и возможностей вузов, — это базовые кафедры, то, что теперь нам позволяет закон об образовании. Внедрением базовых кафедр вузов на предприятиях мы приближаем обучение студентов к практике. Для конструкторов и технологов, естественно, это работа в лабораториях, которые мы специально создаем на наших конструкторских бюро. Ребята с 4 и 5 курса приходят и участвуют в реальных проектах или научно-исследовательских работах.

Как-то помогает научная рота Минобороны? Сотрудничаете с ними?

Нам в данном случае в большей степени интересны производственные роты. Научные роты были созданы для ребят, которые идут в науку, а мы все-таки производство, мы другой сектор — строим реальные изделия, реальные корабли, проектируем их. В России сейчас запущены два проекта по производственным ротам. Там служат ребята, выпускающиеся из среднетехнических учебных заведений (колледжей, техникумов), либо из вузов с технических специальностей. Благодаря производственным ротам служба молодых людей проходит на территории близлежащих частей и военно-морских баз.

Например, есть Беломорская военно-морская база рядом с Северодвинском. В городе работают крупнейшие верфи ОСК и гордость страны — ПО "Севмаш", ЦС "Звездочка". Существенная доля молодежи трудоустраивается на эти два градообразующих предприятия. Соответственно, нам важно, чтобы ребята не теряли связь с производством на год-полтора, уходя в армию. Мы бы хотели, если говорить о производственных ротах, чтобы молодежь проходила службу, эти год-полтора, на своих привычных рабочих местах. Сейчас этот вопрос отрабатывается вместе с Минобороны и Минпромторгом, они нам активно помогают, и мы надеемся в наступившем году реализовать пилотный проект в Северодвинске.

Важно и приятно видеть взаимопонимание со стороны Минобороны — министерство готово выделить помещение, назначить командный состав, готово определить задачи новому подразделению. С нашей стороны будет организационное обеспечение — оборудование, ремонт помещений и так далее. В итоге молодые ребята останутся на Севмаше и "Звездочке", будут проходить там службу. Для промышленности это очень большое подспорье.

Если наш "пилот" окажется успешным, то мы бы хотели такую практику развивать и в других регионах присутствия ОСК уже начиная с 2017-го — года 10-летия Объединенной судостроительной корпорации.

Насколько серьезна проблема дефицита рабочих рук? Кого особенно не хватает?

5-10 лет назад нам физически не хватало высококвалифицированных инженеров: инженеров-конструкторов, инженеров-технологов, инженеров-механиков и так далее. За последние 10 лет с этой проблемой, с учетом роста промышленного производства в оборонке, в целом удалось справиться. Увеличение госзаказа дало реальный импульс предприятиям для развития, позволило покупать новое оборудование и, соответственно, возникла потребность в изготовлении и проектировании этого оборудования.

Поскольку инженеров сейчас готовится и выпускается много каждый год, то в ближайшие несколько лет дефицита в инженерах не будет.

А вот с рабочими кадрами ситуация обратная. Раньше было много рабочих, мало инженеров, теперь наоборот. Я не беру сферу экономики, юристов — их достаточно. Рабочих у нас, к сожалению, стало мало в силу того, что многие ребята ориентировались на высшее образование — это означало, что количество тех, кто после школы шел учиться в средние технические учебные заведения, было не велико.

Вторая причина — "демографическая яма". Сейчас вступает в трудовую жизнь поколение, родившееся во второй половине 90-х, когда рождаемость была низкой. Проблема нехватки рабочих кадров ощущается, и так будет ближайшие несколько лет. Что с этим делать? Любой руководитель, обладающий знаниями в экономике, прекрасно понимает, в чем выход.

Прежде всего — повышение эффективности персонала, производительности труда. Сейчас мы внедряем бережливое производство, модернизируем оборудование, в том числе в рамках федеральных целевых программ и собственных инвестиционных проектов ОСК.

Трудоемкие неавтоматизированные операции уходят, автоматические линии и системы экономят человеческий ресурс. Подчеркну: во главе угла при минимизации последствий демографических спадов на производстве — бережливое производство, модернизация и эффективное использование человеческих ресурсов.

Это подразумевает умение планировать потребность в людях для реализации производственных программ, а также умение эти планы совмещать друг с другом, учитывая, что ОСК корпорация большая и у нас есть возможность использовать эффект масштаба, перераспределяя персонал с одного предприятия на другое.

Если, например, у нас на одном заводе сегодня работы первой стадии, первого передела, и там нам нужны сварщики, а на другом мы уже вышли на третий передел, когда монтируется оборудование, то сварщики с этого завода, в принципе, могут переехать на первый завод и ему помочь.

Но расстояния гигантские, вот, предположим, Северная верфь будет через какое-то время новые корветы сдавать, а на Амурском они еще в состоянии…

На Амурском уже сдают!

Да, но там есть еще свежезаложенные. Вот из Санкт-Петербурга до Комсомольска можно ли маневрировать?

Очень правильный вопрос! В ответ приведу реальный факт: у нас с августа 2016 года бригады из Калининграда как раз работают в Комсомольске-на-Амуре. Этот маневр мы готовили через "Ресурсный центр ОСК". У нас есть такой проект, мы запустили его полтора года назад, как раз видя подобные возможности. Заметьте, не проблемы, а именно возможности. Возможности правильно, рационально распределять человеческие ресурсы, помогая, например, коллективам на Дальнем Востоке в выполнении объемных и жестких по срокам работ.

Первой туда приехала бригада гумировщиков (рабочие, устанавливающие резиновое антиакустическое покрытие — прим. "Ленты.ру"), еще не на корветы, а на подводные лодки, которые там стояли в ремонте.

В итоге бригада из 27 человек в течение нескольких месяцев выполняла работы в Комсомольске-на-Амуре. Это же очень хорошо с точки зрения обучения местных рабочих: они в бригаду вливаются, получают навыки, и в следующий раз, когда потребуется, у них уже будут требуемые компетенции.

Эта схема применяется и в том же Петербурге: в рамках одного города у нас между заводами есть возможность через Ресурсный центр эффективно перераспределять людей. Например, на Балтийском заводе, который строит сейчас большие атомные ледоколы, недостаточно персонала, исходя из их текущей производственной программы. А Адмиралтейские верфи как раз испытывают небольшой спад в связи с началом первого этапа новой программы строительства подлодок. Соответственно, на полгода можно загрузить адмиралтейцев за счет объема работ, который есть буквально на соседнем предприятии. Вот вам, пожалуйста, пример рационального использования человеческих ресурсов.

Что можно сказать о существующей системе профессиональной подготовки вне корпорации? У нас все-таки была очень сильно повреждена, если не сказать развалена, система средних профессиональных учебных заведений. Откуда берутся новые станочники, слесари, сварщики и прочие?

Как вы понимаете, по закону мы теперь не имеем права содержать свои училища, это все-таки компетенция министерства образования — вузы, среднее образование, среднее профессиональное образование. Но ОСК тесно сотрудничает и с вузами, и со средними учебными заведениями. Вы спросили про подготовку сварщиков, электромонтажников, фрезеровщиков. Есть профильные колледжи для будущих корабелов: например, в Питере это колледж судостроения и прикладных технологий, который объединил три бывших ПТУ, обеспечивавших рабочими кадрами наши заводы — и Балтийский завод, и Северную верфь, и Адмиралтейские верфи.

Учитывая уменьшение числа учащихся, петербургскому комитету образования пришлось сокращать число ПТУ. Был создан объединенный Колледж судостроения и прикладных технологий. Там очень сильная команда педагогов, руководителей колледжа, у нас подписано соглашение, и мы с ними работаем. Мы, естественно, определенным образом помогли с обновлением станочного парка этого колледжа, и ребят теперь готовят уже на новом оборудовании, на новых станках. Понятно, что это учебное оборудование, учебные станки, но мы с ними согласовали единые программы обучения. Педагоги готовят ребят именно под нужды наших предприятий.

В рамках президентского указа, который касался внедрения стандартов Worldskills в России, мы в этом году провели на базе этого колледжа первый корпоративный чемпионат с тремя компетенциями: две рабочих и одна инженерная.

Из рабочих компетенций программа чемпионата включала сварочные технологии и обработку листового металла. Мы предоставили колледжу совершенно новое сварочное оборудование и новое современное оборудование для обработки листового металла.

Теперь студенты колледжа могут проходить обучение, практику на высококлассном технологическом оборудовании и качественно готовиться к приходу на наши предприятия.

В начале разговора я говорил о профстандартах. Профессиональные учебные заведения по судостроительному профилю тоже действуют по профстандартам, которые мы вместе с ними вырабатываем.

А что с инженерами? Про базовые кафедры вы уже сказали. Какие основные вузы можно назвать?

Основной для нас вуз — Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, "Корабелка". Он готовит корабелов для всей страны. Второй, также наш партнер — Северный (Арктический) федеральный университет им. Ломоносова в Архангельске. Естественно, в Питере есть еще Политехнический университет, "Военмех" — там готовят инженеров, которые занимаются вооружением, используемым на наших кораблях.

Кроме того, мы работаем с Комсомольском-на-Амуре, с Государственным техническим университетом, готовящим кадры для наших дальневосточных заводов. Дальневосточный федеральный университет — с ним тоже активно сотрудничаем. Наконец, в Поволжье кузница молодых кадров для ОСК — Нижегородский государственный технический университет имени Алексеева, а на юге страны — Астраханский государственный технический университет.

Нельзя не сказать о плотном взаимодействии с Севастопольским государственным университетом. Как вы знаете, в Крыму у ОСК теперь есть Севморзавод (в формате филиала ЦС "Звездочка") с острой нехваткой не только рабочих профессий, но и инженерных кадров, специалистов.

В украинский период многие предприятия Крыма пребывали в крайне плохом состоянии, промышленность, по сути, не развивалась, и очень много квалифицированных инженеров уезжали. Сейчас крымские предприятия восстанавливаются, и у нас подписано соглашение с Севастопольским государственным университетом о подготовке молодых специалистов для возрождающегося Севастопольского морского завода.

Как отбираются студенты для базовых кафедр? 4-5 курс — понятно, сформировавшийся человек, но предварительно его надо как-то завлечь, привлечь, отобрать, чтобы он подходил.

Естественно, абсолютно всех желающих студентов мы не можем пропустить через свой отбор в силу физических ограничений — и наших, и преподавателей.

Тем не менее мы стараемся охватить вниманием максимум кандидатов. Проводим с ребятами встречи, рассказываем о профессии инженера-кораблестроителя и других специальностях, связанных со строительством кораблей, судов и морской техники. На этапе отбора студентов на базовую кафедру проводится специальное анкетирование. В основном, после обучения на базовой кафедре мы получаем готовых специалистов, инженеров, которых забираем на предприятия ОСК.

Немаловажным элементом популяризации профессии корабела мы считаем учреждение федерального профессионального праздника — Дня судостроителя. Локально он уже давно отмечается (в Санкт-Петербурге, например), но вот такого праздника для всей России пока, к сожалению, нет. В этом юбилейном для корпорации году мы непременно выступим с соответствующей инициативой.

Насколько условия, которые сейчас предлагают предприятия ОСК для молодых инженеров, конкурентоспособны по сравнению с общим рынком машиностроения? Не бывает так, что люди, получив образование и некоторый рабочий опыт, уходят куда-то, где лучшие условия, лучшие деньги?

Эта проблема, как мне кажется, существовала 4-5 лет назад и ранее. Происходило так в силу того, что другие отрасли экономики достаточно активно росли. В последние годы тренд существенно поменялся, и промышленное производство, в том числе машиностроение, пошло вверх. Мы даем реально конкурентную зарплату — по регионам нашего присутствия зарплата судостроителей несколько выше, чем в среднем по другим промышленным производственным сферам.

Хотел бы обратить ваше внимание на большую социальную программу ОСК. Надо отдать должное нашим предшественникам и руководителям: у нас есть медицинские страховки, детские путевки в лагеря отдыха — у "Звездочки" и Севмаша сохранились оздоровительные лагеря в Анапе и в Евпатории. Мы предоставляем нашим сотрудникам путевки в санатории.

В корпорации большая программа по обучению, повышению квалификации, получению новых навыков — в это инвестируются деньги.

Мы достаточно активно привлекаем персонал тем, что у нас есть жилищная программа. Предприятия ОСК строят непосредственно жилые дома. Это происходит в небольших городах, где большинство жителей — работники наших предприятий. Конечно, обеспечить новым жильем всех желающих невозможно, потому у нас есть еще и программа компенсации процентных ставок по ипотечным кредитам.

Такие программы сегодня не каждая индустрия России может себе позволить.

Наконец, ОСК развивает спортивную программу. Корпорация уже два года подряд проводит спартакиаду для всех своих предприятий. Помимо чисто спортивно-зрелищного момента, это улучшает командный дух, взаимодействие, позволяет знакомиться "домами" и обмениваться информацией.

Я знаю, что очень большой кадровый потенциал для промышленности всегда давал флот. Многие офицеры ВМФ после выхода в запас занимали управленческие или конструкторские должности, инженерные должности на предприятиях. Насколько сейчас сохраняется эта традиция?

Как вы понимаете, на подводном крейсере или надводном корабле необходимы знания не только в области военной науки. Офицеры флота — специалисты высокой квалификации, с широкими знаниями, к тому же они получают опыт в море, в походах, приобретают неоценимые навыки, в том числе в аварийных ситуациях.

У нас сегодня на предприятиях и в управляющей компании достаточно много бывших военнослужащих. Ценен их опыт эксплуатации кораблей в качестве командиров, начальников боевых частей. Опыт наших коллег, знающих тонкости службы изнутри, помогает в общении с заказчиками.

Можете назвать размеры средней зарплаты по предприятиям ОСК и перспективы ее роста?

У нас в соответствии с коллективными договорами ежегодно проводится индексация заработных плат. Это закладывается в бюджет и в соответствии с индексом потребительских цен, и в соответствии с теми условиями, которые закреплены в коллективных договорах, в региональных тарифных соглашениях. Мы выдерживаем все эти требования.

Средняя зарплата на наших предприятиях, как я уже говорил, выше, чем по региону. Кроме того, у нас есть стимулирующие программы. Если работник обладает навыками по нескольким профессиям или повышает свою квалификацию, то это непременно сказывается на зарплате. Например, высококвалифицированный сварщик 5-6 разряда на Севмаше может получать до 120 тысяч, а то и 150 тысяч рублей.

Понятно, что, скажем, в Астрахани другой уровень жизни, и зарплата там другая. На юге зарплата такого же сварщика, например в Астраханской области, где-то 40 тысяч рублей, но у нас на южных предприятиях это будет 60 тысяч, возможно, 70 тысяч. Речь, конечно, о высококвалифицированных работниках. То же самое касается других профессий и других разрядов. Принцип привлечения и удержания высококвалифицированных кадров справедлив для всей большой ОСК: от Москвы до самых до окраин.

Беседовал Илья Крамник