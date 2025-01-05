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Украина модернизирует парк Ми-14ПЛ

26.01.2017 Военный паритет 14 0
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Ми-14 амфибийный
Вертолет амфибийного типа Ми-14
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

ВМС Украины объявили о планах модернизации парка уникальных вертолетов-амфибий Ми-14ПЛ (Mi-14PL).


Переоборудование вертолетов будет проходить в ГП "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон" (входит в состав концерна "Укоборонпром").


11 января ВМСУ объявили тендер, по его условиям вертолеты должны быть модернизированы по стандарту НАТО AQAR 2120. Ми-14ПЛ был создан в советское время на базе Ми-8 и является береговым вертолетом морской авиации, способен нести ядерное оружие. В настоящее время вертолеты этого типа остались на вооружении морской авиации Польши и Украины.

25.01.2017
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