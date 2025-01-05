NASA доработало умеющий подавлять флаттер беспилотник



БЛА Lockheed Martin X-56A с новой системой активного подавления флаттера крыла большого удлинения

Источник: flightglobal.com БЛА Lockheed Martin X-56A с новой системой активного подавления флаттера крыла большого удлиненияИсточник: flightglobal.com

NASA модернизировало беспилотный летательный аппарат X-56A, на котором проводится отработка технологии подавления флаттера, опасного для безопасности полета самолета явления. Как пишет Aviation Week, модернизированная версия беспилотника приступит к летным испытаниям в ближайшее время.

Флаттером называют самовозбуждающиеся незатухающие автоколебания конструкции самолета, возникающие при достижении критической скорости. Эта скорость зависит от самой конструкции самолета. Разработчики рассчитывают конструкцию самолета так, чтобы скорость возникновения флаттера была несколько выше предельной скорости полета летательного аппарата.

Тем не менее, в пикировании или при сильных порывах ветра флаттер может возникать на меньших скоростях полета. При резонансе автоколебаний конструкции летательный аппарат может разрушиться. Существует несколько приемов предотвращения флаттера, которым обучают летчиков, однако они не всегда позволяют справиться с этим явлением.

С флаттером авиаконструкторы впервые столкнулись в 1930-х годах, когда происходил интенсивный рост максимальных скоростей полета по мере изобретения новых двигателей и новых конструкций воздушных винтов. С освоением реактивной авиации число летных происшествий, причиной которых стал флаттер, стало увеличиваться.

Для подавления флаттера на крыле беспилотника установлены несколько эластичных элементов, которые позволяют управлять обтеканием. Все элементы крыла работают автоматически. Само крыло выполнено гибким, имеет большое удлинение и оснащено крупными законцовками, которые позволяют повысить подъемную силу на конце и снизить вихревое сопротивление, возникающее при срыве воздушного потока.

В рамках модернизации беспилотника X-56A NASA оснастило все десять подвижных элементов крыла датчиками положения. Кроме того, в крыло установили 15 акселерометров, которые позволяют отслеживать движение каждого его участка на всем протяжении полета.

Сегодня многие разработчики занимаются оптимизацией самолетного крыла и его механизации, чтобы упростить управление самолетом и сделать полеты безопаснее. В частности американская компания FlexSys разработала адаптивное крыло FlexFoil. Оно представляет собой закрылки и элероны, выполненные едиными элементами с крылом.

При установке в одну плоскость с крылом закрылки не образуют никаких щелей, позволяя ламинарное обтекание воздушного потока. При отклонении закрылков крыло остается гладким.

Василий Сычёв