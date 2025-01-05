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Роскосмос объяснил возможные задержки пусков "Протонов" дополнительными испытаниями

26.01.2017 ИТАР-ТАСС 17 0
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Ракета-носитель "Протон-М"
Источник: © Олег Урусов/ТАСС

Благодаря использованию новых систем специалисты теперь проверяют те параметры, которые не изучались десятилетиями

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Возможные задержки пусков ракет-носителей "Протон-М" связаны с дополнительными испытаниями и проверкой качества продукции в отрасли, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

"Роскосмос ведет тотальную проверку качества производимой продукции. В частности, серьезно усилен контроль за чистотой всех систем и помещений на Байконуре. Благодаря использованию новых стендов и систем специалисты теперь проверяют также те параметры, которые не изучались десятилетиями. Ведутся дополнительные испытания, этим объясняются и возможные задержки пусков РН "Протон", - говорится в сообщении.

"Главное - не торопиться и убедиться еще раз в полной надежности техники и соответствии регламентам материалов, из которых она производится", - добавили в пресс-службе.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Роскосмос решил отозвать на Воронежский механический завод все двигатели второй и третьей ступени ракет "Протон-М". По данным издания, это связано с технологическими проблемами, которые были выявлены в ходе огневых испытаний. Как отмечает газета, эти проверки могут сказаться на сроках пусков, и первый в этом году старт "Протона", ранее намеченный на февраль, теперь может состояться на раньше лета.

В конце декабря источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что запуск ракеты-носителя "Протон-М" с с американским спутником связи EchoStar 21 предварительно перенесен на 31 января. Первоначально старт должен был состояться в первом квартале 2016 года, но уже неоднократно переносился. В Центре имени Хруничева (производитель ракеты "Протон-М") ранее сообщали, что пуск ракеты перенесен для проведения дополнительных проверок систем носителя и разгонного блока.

Ранее другой источник сообщил ТАСС, что запуск "Протона" был перенесен с 28 декабря из-за мусора, обнаруженного в рулевых двигателях одной из ступеней ракеты. По данным источника, двигатель был создан Воронежским механическим заводом, куда была направлена проверяющая комиссия.

В минувшую пятницу генеральный директор Воронежского механического завода Иван Коптев подал в отставку по собственному желанию в связи с неудовлетворительной работой и качеством выпускаемой продукции после рабочего совещания на ВМЗ с участием гендиректора Роскосмоса Игоря Комарова. Это произошло после того, как комиссия госкорпорации выяснила, что авария космического грузовика "Прогресс МС-04" в декабре прошлого года произошла из-за двигателя третьей ступени 11Д55 (РД-0110) ракеты "Союз-У", который был произведен на ВМЗ.

 

 

 

 

 

25.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Протон-(К)М
Компании
ВМЗ
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос
Проекты
Байконур
Прогресс ТГК
Союз РН

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