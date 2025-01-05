Кения получит штурмовики AT-802L
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Отрасли и сферы: Авиация + Рынки и сотрудничество
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Легкий штурмовик Air Tractor AT-802 на авиасалоне Dubai Airshow в ноябре 2013 года
Источник: www.janes.com
Государственный департамент США одобрил возможную продажу ВВС Кении 12 легких штурмовиков AT-802L, двух УТС АТ-504 и партии вооружения по линии иностранной военной помощи.
Штурмовики заменят парк устаревших легких истребителей F-5. Общая стоимость поставок составит 418 млн долл США.
Отмечается, что данная продажа не противоречит внешней политике и национальным интересам США и позволит региональному партнеру увеличить свой потенциал для борьбы с террористической организацией "Аль-Шабааб".
25.01.2017
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