Кения получит штурмовики AT-802L



Легкий штурмовик Air Tractor AT-802 на авиасалоне Dubai Airshow в ноябре 2013 года

Источник: www.janes.com Легкий штурмовик Air Tractor AT-802 на авиасалоне Dubai Airshow в ноябре 2013 годаИсточник: www.janes.com

Государственный департамент США одобрил возможную продажу ВВС Кении 12 легких штурмовиков AT-802L, двух УТС АТ-504 и партии вооружения по линии иностранной военной помощи.

Штурмовики заменят парк устаревших легких истребителей F-5. Общая стоимость поставок составит 418 млн долл США.

Отмечается, что данная продажа не противоречит внешней политике и национальным интересам США и позволит региональному партнеру увеличить свой потенциал для борьбы с террористической организацией "Аль-Шабааб".