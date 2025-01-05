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Орбитальную группировку ГЛОНАСС увеличат до 30 спутников

26.01.2017 ИТАР-ТАСС 17 0
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Источник: © Евгений Курсков/ТАСС

По данным источника, разработка аппаратов для высокоэллиптического сегмента системы может начаться с 2018 года

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Орбитальная группировка системы ГЛОНАСС будет увеличена до 30 спутников путем создания ее высокоэллиптического сегмента, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Завершена научно-исследовательская работа "Эллипс" по обоснованию создания высокоорбитального сегмента для повышения точности и доступности системы ГЛОНАСС. По итогам принято решение доработать ряд моментов и продолжить работу в рамках опытно-конструкторского этапа. Для этого предстоит внести коррективы в действующую ФЦП "ГЛОНАСС", добавив в программу данную тематику", - рассказал собеседник ТАСС.

В Роскосмосе не стали комментировать данную тематику.

По словам собеседника ТАСС, разработка космических аппаратов для высокоэллиптического сегмента системы ГЛОНАСС может начаться уже с 2018 года. Предусматривается, что к действующей системе ГЛОНАСС, в которой по назначению должно работать 24 спутника, добавятся ориентировочно четыре-шесть космических аппаратов на геосинхронных наклонных орбитах (угол наклона составляет около 63 градусов). Вместе с сигналами ГЛОНАСС этот сегмент должен обеспечить точность определения местоположения на территории РФ и Арктики на уровне 0,6 метра.

По последним данным Информационно-аналитического центра головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш, сейчас этот показатель составляет чуть больше 1,3 метра.

Ранее сообщалось, что в 2015 году Роскосмос выделил на обоснование создания высокоорбитального сегмента системы ГЛОНАСС 417,7 млн рублей. Научно-исследовательскую работу выполнял ЦНИИмаш.

25.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Глонасс-М
Компании
Роскосмос
ЦНИИмаш
Проекты
Арктика
ГЛОНАСС

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