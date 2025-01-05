Путин посетит корпорацию "МиГ", где проведет заседание ВПК
|
|
Президент РФ Владимир Путин во время заседания военно-промышленной комиссии России
Источник: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
В этот же день в Кремле состоится церемония вручения государственных наград
МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Президент России посетит в четверг, 26 января производственный комплекс Российской самолетостроительной корпорации "МиГ" в подмосковных Луховицах, где ознакомится с перспективными образцами техники, разрабатываемой в корпорации. Путину, в частности, будет продемонстрирован новый многофункциональный истребитель "МиГ-35".
Как сообщила пресс-служба Кремля, глава российского государства проведет в Луховицах заседание Военно-промышленной комиссии.
В этот же день в Кремле состоится церемония вручения государственных наград. Более тридцати россиян, работающих в сфере науки, здравоохранения, искусства, в производстве, получат из рук президента ордена, медали и знаки о присвоении почетных званий.
25.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
26.01.2017 Путин проведет заседание комиссии ВПК в корпорации "МиГ"
20.11.2013 Курсом здравого смысла
26.02.2008 Истребители нон грата. Алжир меняет форму отношений с Москвой
26.01.2017 Эксперт: МиГ-35 обновит линейку легких фронтовых истребителей ВКС
26.09.2016 Владимир Путин наградил Сергея Короткова Орденом Александра Невского
31.08.2016 Уходящая натура
25.05.2016 Мартышкин ГОЗ — часть II
23.05.2016 За фасадом побед авиации в Сирии