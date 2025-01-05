Путин посетит корпорацию "МиГ", где проведет заседание ВПК



Президент РФ Владимир Путин во время заседания военно-промышленной комиссии России

Источник: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Президент РФ Владимир Путин во время заседания военно-промышленной комиссии РоссииИсточник: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В этот же день в Кремле состоится церемония вручения государственных наград

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Президент России посетит в четверг, 26 января производственный комплекс Российской самолетостроительной корпорации "МиГ" в подмосковных Луховицах, где ознакомится с перспективными образцами техники, разрабатываемой в корпорации. Путину, в частности, будет продемонстрирован новый многофункциональный истребитель "МиГ-35".

Как сообщила пресс-служба Кремля, глава российского государства проведет в Луховицах заседание Военно-промышленной комиссии.

В этот же день в Кремле состоится церемония вручения государственных наград. Более тридцати россиян, работающих в сфере науки, здравоохранения, искусства, в производстве, получат из рук президента ордена, медали и знаки о присвоении почетных званий.