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Глава "Алмаз-Антея" назвал политическим решение суда ЕС о санкциях против концерна

26.01.2017 ИТАР-ТАСС 15 0
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Ян Новиков
Источник: © Стоян Васев/ТАСС

Руководство концерна не намерено подавать апелляцию, заявил представитель компании

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" считает политическим и "не основанным на правовой оценке обстоятельств" решение Европейского суда юстиции общей юрисдикции, оставившего в силе введенные Советом Европейского союза санкции в отношении российского предприятия.

"Сегодняшнее решение Европейского суда мы считаем политическим и не основанным на правовой оценке обстоятельств дела", - заявил генеральный директор концерна Ян Новиков, чьи слова привела пресс-служба концерна.

При этом он отметил, что концерн не будет подавать апелляцию. "Апелляцию мы подавать не планируем, так как сегодня уже было заявлено, что решение Европейского суда политизировано и, соответственно, мы не верим Европейскому суду", - сказал представитель пресс-службы концерна.

Он также заявил, что "Алмаз-Антей" "больше не намерен тратить деньги на заседания в Европейском суде".

25.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей

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