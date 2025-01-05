Президент Киргизии подписал указ о создании в стране Сухопутных войск
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Военнослужащие ВС Киргизии
Источник: Владимир Пирогов / РИА Новости
Командующим Сухопутными войсками назначен полковник Эрлис Тердикбаев
БИШКЕК, 25 января. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал указ о создании в республике Сухопутных войск. Об этом сообщила пресс-служба главы киргизского государства.
По данным пресс-службы, целью создания Сухопутных войск является "дальнейшее укрепление военной безопасности страны". "Указом президента командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил республики назначен полковник Эрлис Тердикбаев", - говорится в сообщении. Сухопутные войска Киргизии будут подчиняться Генеральному штабу Вооруженных сил республики.
В среду Атамбаев также подписал указ о выводе из "статуса государственного ведомства" Национальной гвардии Киргизии. Такое решение принято президентом в целях "совершенствования организации управления Вооруженными силами и создания единой системы их финансового и материально-технического обеспечения". В соответствии с указом, Нацгвардия, военнослужащие которой ранее занимались охраной стратегических объектов, в том числе здания Дома правительства и Государственной резиденции, стала структурным подразделением Генерального штаба.
25.01.2017
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принадлежат ИТАР-ТАСС
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