ВМФ получит головной фрегат "Адмирал Горшков" в июле



Проходящий испытания на Северном флоте головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", оснащенный зенитным ракетным комплексом 3К96-2 "Полимент-Редут". На заднем плане видны эскадренные миноносцы проекта 956 (ближайший - выведенный из состава ВМФ "Гремящий"). Североморск, июнь 2016 года

Источник: Георгич 85 / forums.airbase.ru Проходящий испытания на Северном флоте головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", оснащенный зенитным ракетным комплексом 3К96-2 "Полимент-Редут". На заднем плане видны эскадренные миноносцы проекта 956 (ближайший - выведенный из состава ВМФ "Гремящий"). Североморск, июнь 2016 годаИсточник: Георгич 85 / forums.airbase.ru

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Испытания головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков" начнутся в конце февраля 2017 года, а ВМФ РФ корабль планируется передать в июле, сообщил журналистам в среду глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

"Установлены новые сроки с учётом завершения испытаний систем вооружения, и я думаю, что в этот раз они точно будут выдержаны… Во-первых, мы закончим к концу февраля ревизию и вернёмся на испытательный полигон уже с теми видами оружия, по которым должны быть присвоены литеры соответствующие для включения их в состав боевого оснащения кораблей", - сказал Рахманов.

По его словам, передача корабля флоту запланирована на конец июля.

Фрегаты проекта 22350 обладают водоизмещением 4,5 тысячи тонн, длиной 135 метров и шириной 15 метров. На вооружении фрегатов будут состоять корабельная артиллерийская установка А-192 "Армат" калибра 130 миллиметров, пусковые установки для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НКЭ" и ЗРК "Полимент-Редут".