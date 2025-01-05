Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ВМФ получит головной фрегат "Адмирал Горшков" в июле

26.01.2017 РИА Новости 23 0
0
Понравилась новость?
 0
Фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков"
Проходящий испытания на Северном флоте головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", оснащенный зенитным ракетным комплексом 3К96-2 "Полимент-Редут". На заднем плане видны эскадренные миноносцы проекта 956 (ближайший - выведенный из состава ВМФ "Гремящий"). Североморск, июнь 2016 года
Источник: Георгич 85 / forums.airbase.ru

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Испытания головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков" начнутся в конце февраля 2017 года, а ВМФ РФ корабль планируется передать в июле, сообщил журналистам в среду глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

"Установлены новые сроки с учётом завершения испытаний систем вооружения, и я думаю, что в этот раз они точно будут выдержаны… Во-первых, мы закончим к концу февраля ревизию и вернёмся на испытательный полигон уже с теми видами оружия, по которым должны быть присвоены литеры соответствующие для включения их в состав боевого оснащения кораблей", - сказал Рахманов.

По его словам, передача корабля флоту запланирована на конец июля.

Фрегаты проекта 22350 обладают водоизмещением 4,5 тысячи тонн, длиной 135 метров и шириной 15 метров. На вооружении фрегатов будут состоять корабельная артиллерийская установка А-192 "Армат" калибра 130 миллиметров, пусковые установки для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НКЭ" и ЗРК "Полимент-Редут".

25.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
3M-55
3М-54
Club-N
А-192
Адмирал Горшков
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Проекты
22350
Калибр КР

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 25.01 23:55
  • 205
«Армата» пробивает полтора метра брони
  • 25.01 23:45
  • 5
Минобороны назвало борьбу с фальсификацией истории задачей всего российского народа
  • 25.01 23:00
  • 12
Полтонны – слабый аргумент
  • 25.01 22:54
  • 2
Отечественная вертолетостроительная отрасль в 2016 г.
  • 25.01 22:43
  • 7
У Ил-112 растут крылья
  • 25.01 21:59
  • 9
Подразделения арктической бригады СФ совершили рейды на собачьих упряжках
  • 25.01 21:37
  • 16
Японские танки в степях Украины
  • 25.01 21:11
  • 25
ФГУП «ЦАГИ» разрабатывают концепцию тяжелого транспортного самолета интегральной схемы на криогенном топливе
  • 25.01 21:01
  • 17
Запад готовится к следующему Drang nach Osten
  • 25.01 20:25
  • 16
Владимир Гутенев: Размещение Китаем стратегических ракет вблизи границы с Россией свидетельствует о высокой степени доверия между нашими странами
  • 25.01 19:58
  • 51
Полк "боевых воздушных кораблей" усилит защиту Дальнего Востока
  • 25.01 19:51
  • 3297
Оценка Советского периода в истории России.
  • 25.01 19:51
  • 19
Источник сообщил об отличиях модернизированной версии ракеты "Булава"
  • 25.01 16:56
  • 4131
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 25.01 16:15
  • 668
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  