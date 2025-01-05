Шойгу: боевые возможности ЮВО за 2016 год увеличены на 10%



Снайпер на позиции во время учений бригады специального назначения ЮВО в Краснодарском крае

Источник: Георгий Зимарев / РИА Новости Снайпер на позиции во время учений бригады специального назначения ЮВО в Краснодарском краеИсточник: Георгий Зимарев / РИА Новости

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Боевые возможности Южного военного округа (ЮВО) увеличены на 10% за прошлый год, в том числе за счет набора контрактников и получения новых вооружений, сообщил в среду на заседании коллегии Минобороны глава военного ведомства генерал-армии Сергей Шойгу.

"В целом проведенные в 2016 году мероприятия позволили увеличить боевые возможности округа на 10%", - отметил министр, говоря о ходе реализации плана деятельности ЮВО на 2016-2020 годы.

При наборе военнослужащих по контракту особое внимание уделялось вновь формируемым соединениям и воинским частям (армейский корпус в Крыму и две мотострелковые дивизии), "в результате укомплектованность контрактниками в округе достигла 98%", отметил Шойгу.

"В войска поступило свыше 1,7 тысячи новых и модернизированных образцов вооружения, военной и специальной техники. Среди них - подводная лодка "Старый Оскол" и фрегат "Адмирал Григорович", оснащенные высокоточным оружием большой дальности", - отметил министр.

Глава военного ведомства также сообщил, что в 2016 году на юго-западном стратегическом направлении совершенствовалась система базирования и успешно выполнялись задачи по противодействию терроризму.