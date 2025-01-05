Глава ОСК рассказал о строительстве неатомной подлодки пятого поколения



Алексей Рахманов

Источник: © Зураб Джавахадзе/ТАСС Алексей РахмановИсточник: © Зураб Джавахадзе/ТАСС

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Строительство неатомной подводной лодки пятого поколения может начаться в России через пять лет, сообщил журналистам в среду глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

"Я думаю, что лет через пять", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.