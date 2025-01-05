Глава ОСК рассказал о строительстве неатомной подлодки пятого поколения
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Отрасли и сферы: Флот + Новые разработки
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Алексей Рахманов
Источник: © Зураб Джавахадзе/ТАСС
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Строительство неатомной подводной лодки пятого поколения может начаться в России через пять лет, сообщил журналистам в среду глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
"Я думаю, что лет через пять", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
25.01.2017
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